Начата проверка комплектования воинских частей, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ приступил к проверке укомплектованности воинских частей и справедливости распределения личного состава между подразделениями. Ее цель — оценить, насколько эффективно военнослужащие распределяются в соответствии с потребностями фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, проверка охватит бригады, полки и корпуса украинской армии.

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В Генштабе отметили, что в ходе проверки оценят фактический уровень укомплектованности воинских частей, проанализируют эффективность распределения военнослужащих и определят направления совершенствования кадрового обеспечения.

Проверят эффективность распределения военных

Особое внимание уделят тому, насколько справедливо распределяется личный состав с учетом потребностей подразделений, выполняющих боевые задачи на различных участках фронта.

В Генштабе подчеркнули, что такие решения должны способствовать повышению боеспособности Вооруженных сил, обеспечению кадрового баланса и более рациональному использованию человеческого потенциала.

"Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку", — отметили в Генеральном штабе ВСУ.

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