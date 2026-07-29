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Новости Проверка комплектования воинских частей
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Начата проверка комплектования воинских частей, - Генштаб

Проверки в ВСУ

Генеральный штаб ВСУ приступил к проверке укомплектованности воинских частей и справедливости распределения личного состава между подразделениями. Ее цель — оценить, насколько эффективно военнослужащие распределяются в соответствии с потребностями фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, проверка охватит бригады, полки и корпуса украинской армии.

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В Генштабе отметили, что в ходе проверки оценят фактический уровень укомплектованности воинских частей, проанализируют эффективность распределения военнослужащих и определят направления совершенствования кадрового обеспечения.

Проверят эффективность распределения военных

Особое внимание уделят тому, насколько справедливо распределяется личный состав с учетом потребностей подразделений, выполняющих боевые задачи на различных участках фронта.

В Генштабе подчеркнули, что такие решения должны способствовать повышению боеспособности Вооруженных сил, обеспечению кадрового баланса и более рациональному использованию человеческого потенциала.

"Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку", — отметили в Генеральном штабе ВСУ.

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военная база (234) проверка (854) ВСУ (8189)
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Топ комментарии
+10
Якщо здорових "мазаних" розподіляють в тилові частини, а "обмежено придатних" і взагалі непридатних в бойові - то нах такий розподіл.
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29.07.2026 15:59 Ответить
+10
проблема в тому, що немає жодної статусної різниці між тим хто роками служив у піхоті на передовій та барбершопними тиловими вояками. Обидва мають УБД, і на практиці у мазаних купа нагород на відміну від тих хто дійсно на них заслужив але не вилизував зад командуванню щоб їх отримати.
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29.07.2026 16:21 Ответить
+9
Можна провести ротацію!
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29.07.2026 16:45 Ответить

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