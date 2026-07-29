Розпочато перевірку комплектування військових частин, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу між підрозділами. Її метою є оцінити, наскільки ефективно військовослужбовців розподіляють відповідно до потреб фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, перевірка охопить бригади, полки та корпуси української армії.

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У Генштабі зазначили, що під час перевірки оцінять фактичний рівень укомплектованості військових частин, проаналізують ефективність розподілу військовослужбовців та визначать напрями вдосконалення кадрового забезпечення.

Перевірять ефективність розподілу військових

Особливу увагу приділять тому, наскільки справедливо розподіляють особовий склад з урахуванням потреб підрозділів, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

У Генштабі наголосили, що такі рішення мають сприяти підвищенню боєздатності Збройних сил, забезпеченню кадрового балансу та більш раціональному використанню людського потенціалу.

"Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини", – зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

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