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Новини Перевірка комплектування військових частин
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Розпочато перевірку комплектування військових частин, - Генштаб

Перевірки в ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу між підрозділами. Її метою є оцінити, наскільки ефективно військовослужбовців розподіляють відповідно до потреб фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, перевірка охопить бригади, полки та корпуси української армії.

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У Генштабі зазначили, що під час перевірки оцінять фактичний рівень укомплектованості військових частин, проаналізують ефективність розподілу військовослужбовців та визначать напрями вдосконалення кадрового забезпечення.

Перевірять ефективність розподілу військових

Особливу увагу приділять тому, наскільки справедливо розподіляють особовий склад з урахуванням потреб підрозділів, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

У Генштабі наголосили, що такі рішення мають сприяти підвищенню боєздатності Збройних сил, забезпеченню кадрового балансу та більш раціональному використанню людського потенціалу.

"Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини", – зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також читайте: Командири корпусів підтверджують ефективність нової системи комплектування бригад, - Зеленський

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військова база (108) перевірка (741) ЗСУ (8900)
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Топ коментарі
+9
Якщо здорових "мазаних" розподіляють в тилові частини, а "обмежено придатних" і взагалі непридатних в бойові - то нах такий розподіл.
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29.07.2026 15:59 Відповісти
+9
проблема в тому, що немає жодної статусної різниці між тим хто роками служив у піхоті на передовій та барбершопними тиловими вояками. Обидва мають УБД, і на практиці у мазаних купа нагород на відміну від тих хто дійсно на них заслужив але не вилизував зад командуванню щоб їх отримати.
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29.07.2026 16:21 Відповісти
+8
Цьому слід приділити особливу увагу.
Хтось 10+ років в окопах, а хтось не встигає до барбершопу потрапити і забрати форму з хімчистки перед вечірнім інтерв'ю.
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29.07.2026 16:06 Відповісти

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