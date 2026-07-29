Стубб о санкциях Грэма-Блюменталя: Направление войны меняется в пользу Украины

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что уже некоторое время ход войны меняется в пользу Украины.

Об этом Стубб написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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"Пакет санкций сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя продвигается в Сенате США при мощной двухпартийной поддержке, голосами 86-12. Для меня было честью принять участие в дискуссиях с президентом Зеленским и сенаторами. Мы обменялись мнениями о текущей ситуации в Украине и России. Ход войны уже некоторое время меняется в пользу Украины. Этот пакет санкций вместе с 21-м пакетом санкций ЕС усилит эту тенденцию. Мир через силу", — говорится в сообщении.

Также он подчеркнул важность поддержания давления на РФ, "одновременно продолжая работу над достижением прекращения огня и справедливого и устойчивого мира".

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Законопроект Грэма-Блюменталя

Законопроект Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) — это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканцев Линдси Грема и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.

Основные положения законопроекта:

введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";

предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;

предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

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