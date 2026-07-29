Мощный сигнал для Европы, - Зеленский о законопроекте США о санкциях против РФ

По словам Владимира Зеленского, инициированный сенатором Линдси Грэмом законопроект о санкциях против РФ не только усилит давление на страну-агрессора, но и станет четким сигналом для европейских партнеров и весомой поддержкой для Украины.

Об этом глава украинского государства заявил по итогам закрытой встречи с сенаторами от Республиканской и Демократической партий в Капитолии США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

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Зеленский призвал к ужесточению санкций против РФ

"Мы очень благодарны сенаторам, и мы очень благодарны за эту дискуссию. Дискуссия была подробной относительно того, как помочь Украине, и мы благодарны, что этот законопроект является очень важным", - сказал Зеленский в комментарии для журналистов.

По словам президента, санкции и давление на Россию имеют важное значение не только в контексте ограничения возможностей РФ финансировать войну.

"Санкции, давление на Россию очень важны, и это действительно дает… Речь идет не только о деньгах, о том, как Россия финансирует эту войну, но это также важный сигнал для Европы, важный сигнал для Украины, большая поддержка для нашего народа", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Сенат США сделал первый шаг к введению санкций против РФ и Ирана: на голосовании присутствовал Зеленский.

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Законопроект Грэма-Блюменталя

Законопроект Грэма-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканцев Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.

Основные положения законопроекта:

введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";

предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;

предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

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