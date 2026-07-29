Потужний сигнал для Європи, - Зеленський про санкційний законопроєкт США проти РФ
За словами Володимира Зеленського, ініційований сенатором Ліндсі Гремом санкційний законопроєкт проти РФ не лише посилить тиск на країну-агресорку, а й стане чітким сигналом для європейських партнерів та вагомою опорою для України.
Про це глава української держави сказав за підсумками закритої зустрічі із сенаторами від Республіканської та Демократичної партій у Капітолії США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зеленський закликав до посилення санкцій проти РФ
"Ми дуже вдячні сенаторам, і ми дуже вдячні за цю дискусію. Дискусія була детальною щодо того, як допомогти Україні, і ми вдячні, що цей законопроєкт є дуже важливим", - сказав Зеленський у коментарі для журналістів.
За словами президента, санкції та тиск на Росію мають важливе значення не лише у контексті обмеження можливостей РФ фінансувати війну.
"Санкції, тиск на Росію є дуже важливими, і це справді дає… Це не лише про гроші, про те, як Росія фінансує цю війну, але це також великий сигнал для Європи, великий сигнал для України, велика підтримка для нашого народу", - наголосив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що сенат США зробив перший крок до санкцій проти РФ та Ірану: на голосуванні був присутній Зеленський.
Законопроєкт Грема-Блюменталя
Законопроєкт Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - це двопартійна ініціатива американських сенаторів-республіканців Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, спрямована на суттєве посилення економічного тиску на Росію та її торговельних партнерів. Після смерті Грема документ продовжують просувати його співавтори.
Основні положення законопроєкту:
- запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";
- надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;
- передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.
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