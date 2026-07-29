Стубб про санкції Грема-Блюменталя: Напрямок війни змінюється на користь України

Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що вже деякий час напрямок війни змінюється на користь України.

Про це Стубб написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"Пакет санкцій сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя просувається в Сенаті США з потужною двопартійною підтримкою, голосами 86-12. Було честю брати участь у дискусіях із президентом Зеленським та сенаторами. Ми обмінялися поглядами щодо поточної ситуації в Україні та Росії. Напрямок війни вже деякий час змінюється на користь України. Цей пакет санкцій разом із 21-м пакетом санкцій ЄС посилить цей розвиток. Мир через силу", – йдеться в повідомленні.

Також він наголосив на важливості підтримувати тиск на РФ, "водночас продовжуючи роботу над досягненням припинення вогню та справедливого й сталого миру".

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Законопроєкт Грема-Блюменталя

Законопроєкт Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - це двопартійна ініціатива американських сенаторів-республіканців Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, спрямована на суттєве посилення економічного тиску на Росію та її торговельних партнерів. Після смерті Грема документ продовжують просувати його співавтори.

Основні положення законопроєкту:

запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";

надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;

передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.

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