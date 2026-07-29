Азербайджан предоставил Украине почти 40 тонн энергетического оборудования для "Укрзализныци", - Минэнерго

Украинские железнодорожники получили от Азербайджана почти 40 тонн энергетического оборудования. Помощь будет использована для повышения устойчивости объектов критической инфраструктуры и обеспечения бесперебойной работы железной дороги во время российских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство энергетики Украины, оборудование было передано со складов хабов экстренной помощи Минэнерго одному из региональных подразделений "Укрзализныци".

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В Минэнерго отметили, что полученное оборудование позволит укрепить энергообеспечение железнодорожной инфраструктуры, которая остается одним из ключевых элементов критической инфраструктуры страны в условиях войны.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан продолжает поддерживать Украину, помогая укреплять устойчивость энергетической и транспортной инфраструктуры и обеспечивать бесперебойную работу жизненно важных систем.

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