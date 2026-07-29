Азербайджан надав Україні майже 40 тонн енергетичного обладнання для Укрзалізниці, - Міненерго

Українські залізничники отримали від Азербайджану майже 40 тонн енергетичного обладнання. Допомогу використають для посилення стійкості об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення безперебійної роботи залізниці під час російських обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство енергетики України, обладнання передали зі складів хабів екстреної допомоги Міненерго одному з регіональних підрозділів Укрзалізниці.

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У Міненерго зазначили, що отримане обладнання дасть змогу зміцнити енергозабезпечення залізничної інфраструктури, яка залишається одним із ключових елементів критичної інфраструктури країни в умовах війни.

У відомстві наголосили, що Азербайджан продовжує підтримувати Україну, допомагаючи зміцнювати стійкість енергетичної та транспортної інфраструктури й забезпечувати безперебійну роботу життєво важливих систем.

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