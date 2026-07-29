В Туле совершили покушение на директора компании по разработке беспилотников Черезова, - российские СМИ

В российской Туле неизвестный открыл огонь по предпринимателю. По данным российских СМИ, мишенью стал директор компании по разработке беспилотников Андрей Черезов, который выжил после покушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом 29 июля сообщили в канале Следственного управления Следственного комитета России в Тульской области.

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"Следственные органы СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ", — говорится в сообщении.

Незнакомец несколько раз выстрелил в предпринимателя

Уточняется, что инцидент произошел в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Михеева.

Неустановленное лицо произвело несколько выстрелов из огнестрельного оружия в тульского бизнесмена.

Пострадавший выжил и был госпитализирован в медицинское учреждение.

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По данным источника "Известий", покушение было совершено на директора компании по разработке беспилотных летательных аппаратов Андрея Черезова. Он вернулся домой после работы около часа ночи. Нападение произошло в тот момент, когда мужчина открывал дверь своей квартиры.

Жена бизнесмена, которая находилась внутри помещения, услышала, вероятно, три выстрела. Женщина отметила, что не видела человека, открывшего огонь по ее мужу.

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Сейчас на месте работают российские следователи. Они устанавливают личность и местонахождение предполагаемого нападавшего.