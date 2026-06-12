В Подмосковье взорвали посылку: совершено покушение на экс-"министра госбезопасности" так называемой "ДНР" Пинчука
В подмосковном Щапово произошло покушение на бывшего "министра госбезопасности ДНР" Андрея Пинчука. По предварительным данным, взорвалась посылка, доставленная курьером.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Как сообщил "Базе" Пинчук, он успел укрыться от взрыва — у него легкая контузия, хотя СВУ было достаточно мощным и имело много поражающих элементов.
В настоящее время продолжается поиск подозреваемых.
По предварительной информации, в поселке Щапово курьер доставил Пинчуку посылку, которая затем взорвалась. Взрывной волной в доме выбило окна и двери. На месте работают следователи и полиция.
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+7 Володимир Омельянов
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+7 Pan Lipko
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