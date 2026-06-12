В Подмосковье взорвали посылку: совершено покушение на экс-"министра госбезопасности" так называемой "ДНР" Пинчука

В подмосковном Щапово произошло покушение на бывшего "министра госбезопасности ДНР" Андрея Пинчука. По предварительным данным, взорвалась посылка, доставленная курьером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Как сообщил "Базе" Пинчук, он успел укрыться от взрыва — у него легкая контузия, хотя СВУ было достаточно мощным и имело много поражающих элементов.

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В настоящее время продолжается поиск подозреваемых.





По предварительной информации, в поселке Щапово курьер доставил Пинчуку посылку, которая затем взорвалась. Взрывной волной в доме выбило окна и двери. На месте работают следователи и полиция.

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