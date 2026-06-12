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Новости Ликвидация коллаборантов и предателей
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В Подмосковье взорвали посылку: совершено покушение на экс-"министра госбезопасности" так называемой "ДНР" Пинчука

Покушение на экс-чиновника ДНР

В подмосковном Щапово произошло покушение на бывшего "министра госбезопасности ДНР" Андрея Пинчука. По предварительным данным, взорвалась посылка, доставленная курьером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Как сообщил "Базе" Пинчук, он успел укрыться от взрыва — у него легкая контузия, хотя СВУ было достаточно мощным и имело много поражающих элементов.

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В настоящее время продолжается поиск подозреваемых.

Взрыв в Подмосковье'ї: ціллю замаху міг бути ексміністр держбезпеки "ДНР" Пінчук
Взрыв в Подмосковье'ї: ціллю замаху міг бути ексміністр держбезпеки "ДНР" Пінчук

По предварительной информации, в поселке Щапово курьер доставил Пинчуку посылку, которая затем взорвалась. Взрывной волной в доме выбило окна и двери. На месте работают следователи и полиция.

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Автор: 

москва (3078) покушение (1071)
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Топ комментарии
+7
Колоборантів як і воєнних злочинців та пропагандонів треба тільки знищувати іншого вони не розуміють.
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12.06.2026 21:08 Ответить
+7
Брєд. Встигнути сховатися від вибуху може тільки Нео із Матриці, та і він вже старенький навіть для Джона Віка.
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12.06.2026 21:12 Ответить
+6
Яка сумна новина
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12.06.2026 21:07 Ответить
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Яка сумна новина
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12.06.2026 21:07 Ответить
У кабміндічів з Урядового кварталу та служок з ригоАНАЛЬНИМИ з ВРУ, аж діарея від страху!!?!?
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12.06.2026 21:13 Ответить
Пламенний привіт
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12.06.2026 21:08 Ответить
Колоборантів як і воєнних злочинців та пропагандонів треба тільки знищувати іншого вони не розуміють.
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12.06.2026 21:08 Ответить
Брєд. Встигнути сховатися від вибуху може тільки Нео із Матриці, та і він вже старенький навіть для Джона Віка.
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12.06.2026 21:12 Ответить
скоріш за все вистава . походу скоро в ДЛНР вибори
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12.06.2026 21:45 Ответить
Сподіваюсь,ніхто не вижив
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12.06.2026 21:13 Ответить
- У міня пасилка для вашева мальчіка ))
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12.06.2026 21:18 Ответить
такий собі замах... якось недолуго залишати "посилку" прсто перед воротами.
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12.06.2026 21:27 Ответить
Шустра, падла.
Ну то ничого, наступного разу не встигне сховатись.
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12.06.2026 21:31 Ответить
 
 