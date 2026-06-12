У Підмосков’ї підірвали посилку: скоєно замах на екс-"міністра держбезпеки" так званої "ДНР" Пінчука

У підмосковному Щаповому стався замах на колишнього "міністра держбезпеки ДНР" Андрія Пінчука. За попередніми даними, вибухнула посилка, доставлена кур'єром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Як повідомив "Базі" Пінчук, він встиг сховатися від вибуху — у нього легка контузія, хоча СВП був досить потужним і мав багато вражаючих елементів.

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Наразі триває пошук підозрюваних.





За попередньою інформацією, у селищі Щапово кур'єр доставив Пінчуку посилку, яка потім здетонувала. Вибуховою хвилею в будинку вибило вікна та двері. На місці працюють слідчі та поліція.

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