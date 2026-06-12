У Підмосков’ї підірвали посилку: скоєно замах на екс-"міністра держбезпеки" так званої "ДНР" Пінчука
У підмосковному Щаповому стався замах на колишнього "міністра держбезпеки ДНР" Андрія Пінчука. За попередніми даними, вибухнула посилка, доставлена кур'єром.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Як повідомив "Базі" Пінчук, він встиг сховатися від вибуху — у нього легка контузія, хоча СВП був досить потужним і мав багато вражаючих елементів.
Наразі триває пошук підозрюваних.
За попередньою інформацією, у селищі Щапово кур'єр доставив Пінчуку посилку, яка потім здетонувала. Вибуховою хвилею в будинку вибило вікна та двері. На місці працюють слідчі та поліція.
Топ коментарі
+9 Володимир Омельянов
показати весь коментар12.06.2026 21:08 Відповісти Посилання
+9 Pan Lipko
показати весь коментар12.06.2026 21:12 Відповісти Посилання
+7 Sergei M #570318
показати весь коментар12.06.2026 21:07 Відповісти Посилання
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Ну то ничого, наступного разу не встигне сховатись.
Хоча є деякий плюс-пОцЬІЕнт буде дуже довгий час сцатися, при тому поза волею своєю, від самої назви країни Україна.