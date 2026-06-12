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У Підмосков’ї підірвали посилку: скоєно замах на екс-"міністра держбезпеки" так званої "ДНР" Пінчука

Замах на експосадовця ДНР

У підмосковному Щаповому стався замах на колишнього "міністра держбезпеки ДНР" Андрія Пінчука. За попередніми даними, вибухнула посилка, доставлена кур'єром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Як повідомив "Базі" Пінчук, він встиг сховатися від вибуху — у нього легка контузія, хоча СВП був досить потужним і мав багато вражаючих елементів.

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Наразі триває пошук підозрюваних.

Вибух у Підмосков'ї: ціллю замаху міг бути ексміністр держбезпеки "ДНР" Пінчук
Вибух у Підмосков'ї: ціллю замаху міг бути ексміністр держбезпеки "ДНР" Пінчук

За попередньою інформацією, у селищі Щапово кур'єр доставив Пінчуку посилку, яка потім здетонувала. Вибуховою хвилею в будинку вибило вікна та двері. На місці працюють слідчі та поліція.

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Автор: 

москва (1332) замах (605)
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Топ коментарі
+9
Колоборантів як і воєнних злочинців та пропагандонів треба тільки знищувати іншого вони не розуміють.
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12.06.2026 21:08 Відповісти
+9
Брєд. Встигнути сховатися від вибуху може тільки Нео із Матриці, та і він вже старенький навіть для Джона Віка.
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12.06.2026 21:12 Відповісти
+7
Яка сумна новина
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12.06.2026 21:07 Відповісти
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Яка сумна новина
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12.06.2026 21:07 Відповісти
У кабміндічів з Урядового кварталу та служок з ригоАНАЛЬНИМИ з ВРУ, аж діарея від страху!!?!?
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12.06.2026 21:13 Відповісти
Пламенний привіт
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12.06.2026 21:08 Відповісти
Колоборантів як і воєнних злочинців та пропагандонів треба тільки знищувати іншого вони не розуміють.
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12.06.2026 21:08 Відповісти
Брєд. Встигнути сховатися від вибуху може тільки Нео із Матриці, та і він вже старенький навіть для Джона Віка.
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12.06.2026 21:12 Відповісти
скоріш за все вистава . походу скоро в ДЛНР вибори
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12.06.2026 21:45 Відповісти
Сподіваюсь,ніхто не вижив
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12.06.2026 21:13 Відповісти
- У міня пасилка для вашева мальчіка ))
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12.06.2026 21:18 Відповісти
такий собі замах... якось недолуго залишати "посилку" прсто перед воротами.
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12.06.2026 21:27 Відповісти
Шустра, падла.
Ну то ничого, наступного разу не встигне сховатись.
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12.06.2026 21:31 Відповісти
Живуче падло...
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12.06.2026 23:03 Відповісти
Херово що легка контузія, бо там повина бути як мінімум втрата половина тіла із "ну дуже сумним повідомленням"(((((.
Хоча є деякий плюс-пОцЬІЕнт буде дуже довгий час сцатися, при тому поза волею своєю, від самої назви країни Україна.
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12.06.2026 23:33 Відповісти
 
 