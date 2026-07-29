У Тулі скоїли замах на директора компанії з розробки безпілотників Черезова, - росЗМІ

У російській Тулі невідомий відкрив вогонь по підприємцю. За даними росЗМІ, мішенню став директор компанії з розробки безпілотників Андрій Черезов, який вижив після замаху.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це 29 липня повідомили у каналі Слідчого управління Слідчого комітету Росії у Тульській області.

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"Слідчі органи СУ СК Росії по Тульській області порушили кримінальну справу за фактом замаху на вбивство підприємця за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 КК РФ", - йдеться у повідомленні.

Незнайомець кілька разів вистрілив у підприємця

Уточнюється, що інцидент трапився у під'їзді багатоквартирного житлового будинку на вулиці Міхєєва.

Невстановлена ​​особа зробила кілька пострілів у тульського бізнесмена з вогнепальної зброї.

Потерпілий вижив і його госпіталізовано до медичного закладу.

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За даними джерела "Известий", замах було скоєно на директора компанії з розробки безпілотних літальних апаратів Андрія Черезова. Він повернувся додому після роботи близько першої години ночі. Напад стався у той момент, коли чоловік відчиняв двері до своєї квартири.

Дружина бізнесмена, яка перебувала всередині приміщення, почула, ймовірно, три постріли. Жінка зазначила, що не бачила людину, яка відкрила вогонь по її чоловікові.

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Зараз на місці працюють російські слідчі. Вони встановлюють особу й місцеперебування ймовірного нападника.