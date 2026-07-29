После атак на склады Wildberries россияне все чаще обвиняют Кремль, - исследование

Удары по логистическим комплексам Wildberries в Московской и Тамбовской областях стали самой резонансной темой прошлой недели в российских региональных соцсетях. На этом фоне все больше россиян открыто обвиняют в случившемся собственные власти, а не Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на исследование общественной организации Join Ukraine, атаки на склады Wildberries вытеснили из информационного повестки дня даже обсуждение ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

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По данным мониторинга, больше всего россияне обсуждали массированную атаку более 350 беспилотников на Москву и Московскую область, удары по предприятию "Газпром нефтехим Салават" и Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, а также уничтожение двух логистических комплексов Wildberries в Электростали и Котовске. По официальным данным, предварительный ущерб маркетплейса превысил 50 млрд рублей.

Аналитики отмечают, что в большинстве открытых дискуссий пользователи ставили под сомнение официальные сообщения о последствиях атак. Россияне не верили статистике о количестве жертв, не понимали логики ударов по Wildberries и все чаще возлагали ответственность за ситуацию на российские власти, войну и лично Владимира Путина.

Заметный резонанс вызвала и информация об изменении условий договоров с продавцами незадолго до атак. В соцсетях активно обсуждали, что Wildberries фактически снял с себя ответственность за убытки, вызванные военными действиями. Часть пользователей даже предполагала, что компания могла заранее готовиться к возможным ударам.

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Исследование также показало усиление усталости россиян от войны. Комментарии с призывами прекратить боевые действия получают все большее одобрение, однако одновременно значительную поддержку собирают и посты с призывами к новым ударам по Украине.

"Удары по Wildberries стали своеобразным тестом на доверие. Реакции россиян показали, что официальным сообщениям они уже не верят на слово. Они ставят под сомнение статистику, подозревают заговоры, ищут виновных внутри страны и все чаще не принимают объяснения властей. Для Кремля это не менее опасный процесс, чем сами удары, ведь потеря доверия подрывает способность государства контролировать общественные настроения", — отметила аналитик по российскому направлению ОО "Join Ukraine" Юлия Еленич.

Авторы исследования объясняют, что такая реакция свидетельствует о все большей поляризации российского общества. После масштабных атак резко возрастает активность пользователей, из-за чего одновременно усиливаются как антивоенные настроения, так и призывы к дальнейшей эскалации.

Мониторинг охватил около 410 региональных Telegram-каналов и групп "ВКонтакте" во всех восьми федеральных округах РФ, включая временно оккупированные Крым, Донецкую и Луганскую области. Анализ проводился за период с 13 по 19 июля.

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