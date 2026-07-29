После ударов дронов Wildberries ищет склады в Казахстане, – росСМИ

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries начал поиск крупных складских помещений в Казахстане после серии ударов украинских беспилотников по логистическим центрам на территории России. Компания рассматривает возможность переноса части своих мощностей за пределы РФ, чтобы обезопасить их от дальнейших атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Коммерсант". По информации издания, Wildberries ищет складские площади ориентировочно на 100 тысяч квадратных метров. Один из собеседников утверждает, что компания готова арендовать практически все доступные логистические помещения в Казахстане.

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Свободных площадей почти не осталось

Впрочем, реализовать такие планы будет непросто. По данным консалтинговой компании NF Group, в конце 2025 года в Казахстане насчитывалось 1,9 млн квадратных метров современных логистических площадей, но вакантными были лишь 5,8%.

Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов отметил, что единого складского комплекса площадью 100 тысяч квадратных метров на казахстанском рынке нет. По состоянию на конец июня 2026 года общая площадь свободных складов составляла около 130 тысяч квадратных метров, расположенных в разных городах.

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Российские склады также становятся проблемой

По данным "Коммерсанта", Wildberries также пытается расширить логистическую сеть внутри России. Однако владельцы складских помещений не спешат заключать новые договоры из-за риска ударов украинских беспилотников.

Ранее в компании заявляли, что стандартные страховые полисы не покрывают ущерб, нанесенный атаками дронов.

"Все организационные усилия в настоящее время направлены на перераспределение товаров между различными складами для обеспечения более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров", — заявили в пресс-службе Wildberries.

В компании также подчеркнули, что продолжают строительство логистических центров в Казахстане, в частности объектов площадью более 100 тысяч квадратных метров в Алматы и более 160 тысяч квадратных метров в Астане.

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