Після ударів дронів Wildberries шукає склади в Казахстані, – росЗМІ

Найбільший російський маркетплейс Wildberries почав шукати великі складські приміщення в Казахстані після серії ударів українських безпілотників по логістичних центрах на території Росії. Компанія розглядає перенесення частини своїх потужностей за межі РФ, щоб убезпечити їх від подальших атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Коммерсант". За інформацією видання, Wildberries шукає складські площі орієнтовно на 100 тисяч квадратних метрів. Один зі співрозмовників стверджує, що компанія готова орендувати практично всі доступні логістичні приміщення в Казахстані.

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Вільних площ майже не залишилося

Втім, реалізувати такі плани буде непросто. За даними консалтингової компанії NF Group, наприкінці 2025 року в Казахстані налічувалося 1,9 млн квадратних метрів сучасних логістичних площ, але вакантними були лише 5,8%.

Керуючий партнер IBC Global Станіслав Ахмедзянов зазначив, що єдиного складського комплексу площею 100 тисяч квадратних метрів на казахстанському ринку немає. Станом на кінець червня 2026 року загальна площа вільних складів становила близько 130 тисяч квадратних метрів, розташованих у різних містах.

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Російські склади також стають проблемою

За даними "Коммерсанта", Wildberries також намагається розширити логістичну мережу всередині Росії. Однак власники складських приміщень не поспішають укладати нові договори через ризик ударів українських безпілотників.

Раніше в компанії заявляли, що стандартні страхові поліси не покривають збитків, завданих атаками дронів.

"Усі організаційні зусилля наразі спрямовані на перерозподіл товарів між різними складами для більш зручної оборотності та економічної стійкості партнерів", – заявили у пресслужбі Wildberries.

У компанії також наголосили, що продовжують будівництво логістичних центрів у Казахстані, зокрема об'єктів площею понад 100 тисяч квадратних метрів в Алмати та понад 160 тисяч квадратних метрів в Астані.

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