Після атак на склади Wildberries росіяни дедалі частіше звинувачують Кремль, - дослідження

Удари по логістичних комплексах Wildberries у Московській та Тамбовській областях стали найрезонанснішою темою минулого тижня в російських регіональних соцмережах. На цьому тлі дедалі більше росіян відкрито звинувачують у тому, що сталося, власну владу, а не Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дослідження громадської організації Join Ukraine, атаки на склади Wildberries витіснили з інформаційного порядку навіть обговорення ударів по російських нафтопереробних підприємствах.

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За даними моніторингу, найбільше росіяни обговорювали масовану атаку понад 350 безпілотників на Москву та Московську область, удари по підприємству "Газпром нафтохім Салават" і Афіпському нафтопереробному заводу, а також знищення двох логістичних комплексів Wildberries в Електросталі та Котовську. За офіційними даними, попередні збитки маркетплейса перевищили 50 млрд рублів.

Аналітики зазначають, що в більшості відкритих дискусій користувачі ставили під сумнів офіційні повідомлення про наслідки атак. Росіяни не вірили статистиці щодо кількості жертв, не розуміли логіки ударів по Wildberries та дедалі частіше покладали відповідальність за ситуацію на російську владу, війну і особисто Володимира Путіна.

Помітний резонанс викликала й інформація про зміну умов договорів із продавцями незадовго до атак. У соцмережах активно обговорювали, що Wildberries фактично зняв із себе відповідальність за збитки, спричинені воєнними діями. Частина користувачів навіть припускала, що компанія могла заздалегідь готуватися до можливих ударів.

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Дослідження також засвідчило посилення втоми росіян від війни. Коментарі із закликами припинити бойові дії отримують дедалі більше схвалення, однак одночасно значну підтримку збирають і дописи із закликами до нових ударів по Україні.

"Удари по Wildberries стали своєрідним тестом на довіру. Реакції росіян показали, що офіційним повідомленням вони вже не вірять на слово. Вони ставлять під сумнів статистику, підозрюють змови, шукають винних усередині країни й усе частіше не приймають пояснення влади. Для Кремля це не менш небезпечний процес, ніж самі удари, адже втрата довіри підриває здатність держави контролювати суспільні настрої", – зазначила аналітикиня російського напряму ГО Join Ukraine Юлія Єленіч.

Автори дослідження пояснюють, що така реакція свідчить про дедалі більшу поляризацію російського суспільства. Після масштабних атак різко зростає активність користувачів, через що одночасно посилюються як антивоєнні настрої, так і заклики до подальшої ескалації.

Моніторинг охопив близько 410 регіональних Telegram-каналів і спільнот "ВКонтакте" у всіх восьми федеральних округах РФ, включно з тимчасово окупованими Кримом, Донецькою та Луганською областями. Аналіз проводився за період із 13 до 19 липня.

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