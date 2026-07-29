ГБР разоблачило военнослужащего в продаже взрывчатки: он планировал сбыть 6 тонн на сумму свыше 7,5 млн грн
Сотрудники ГБР сообщили о предъявлении подозрения военнослужащему, который организовал незаконную продажу взрывчатки и планировал реализовать в общей сложности 6 тонн взрывчатого вещества. Суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога, которой подозреваемый уже воспользовался.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Выставил на продажу в мессенджере взрывчатое вещество
По данным следствия, военнослужащий одной из частей, дислоцированных в Донецкой области, искал покупателей в одном из мессенджеров. Сначала он выставил на продажу 500 кг смесового взрывчатого вещества.
Когда покупатель нашёлся, фигурант предложил встретиться в Харьковской области и продал ему "на пробу" почти 60 кг взрывчатки за 100 тыс. гривен.
В дальнейшем военнослужащий планировал продать в общей сложности 6 тонн взрывчатого вещества. Его ориентировочная стоимость на нелегальном рынке может превышать 7,5 млн гривен.
Фигуранту сообщено о подозрении в приобретении, ношении, хранении и сбыте взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения — по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Подозреваемый внес залог
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. На данный момент он воспользовался этим правом и внес залог.
Сотрудники ГБР устанавливают происхождение взрывчатки и проверяют ее возможную принадлежность подразделениям Сил обороны Украины.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
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