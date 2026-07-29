ДБР викрило військовослужбовця на продажі вибухівки: планував збути 6 тонн на понад 7,5 млн грн
Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який організував незаконний продаж вибухівки та планував реалізувати загалом 6 тонн вибухової речовини. Суд взяв його під варту із можливістю внесення застави, якою підозрюваний уже скористався.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Виставив на продаж у месенджері вибухову речовину
За даними слідства, військовослужбовець однієї з частин, дислокованих на Донеччині, підшукував покупців в одному з месенджерів. Спочатку він виставив на продаж 500 кг сумішевої вибухової речовини.
Коли покупець знайшовся, фігурант запропонував зустрітися у Харківській області та продав йому "на пробу" майже 60 кг вибухівки за 100 тис. гривень.
Надалі військовослужбовець планував продати загалом 6 тонн вибухової речовини. Її орієнтовна вартість на нелегальному ринку може перевищувати 7,5 млн гривень.
Фігуранту повідомлено про підозру у придбанні, носінні, зберіганні та збуті вибухових речовин без передбаченого законом дозволу — за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Підозрюваний вніс заставу
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі він скористався цим правом та вніс заставу.
Працівники ДБР встановлюють походження вибухівки та перевіряють її можливу належність до підрозділів Сил оборони України.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону
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