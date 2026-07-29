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Новини Збут зброї та вибухових речовин
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ДБР викрило військовослужбовця на продажі вибухівки: планував збути 6 тонн на понад 7,5 млн грн

родав 60 кг вибухівки за 100 тис. грн і готував нову оборудк

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який організував незаконний продаж вибухівки та планував реалізувати загалом 6 тонн вибухової речовини. Суд взяв його під варту із можливістю внесення застави, якою підозрюваний уже скористався.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Виставив на продаж у месенджері  вибухову речовину

За даними слідства, військовослужбовець однієї з частин, дислокованих на Донеччині, підшукував покупців в одному з месенджерів. Спочатку він виставив на продаж 500 кг сумішевої вибухової речовини.

Коли покупець знайшовся, фігурант запропонував зустрітися у Харківській області та продав йому "на пробу" майже 60 кг вибухівки за 100 тис. гривень.

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Надалі військовослужбовець планував продати загалом 6 тонн вибухової речовини. Її орієнтовна вартість на нелегальному ринку може перевищувати 7,5 млн гривень.

Фігуранту повідомлено про підозру у придбанні, носінні, зберіганні та збуті вибухових речовин без передбаченого законом дозволу — за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Підозрюваний вніс заставу

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі він скористався цим правом та вніс заставу.

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Працівники ДБР встановлюють походження вибухівки та перевіряють її можливу належність до підрозділів Сил оборони України.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Автор: 

вибухівка (518) військовослужбовці (5214) ДБР (3650)
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Топ коментарі
+6
6 тонн вибухової речовини ... Звідки ?
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29.07.2026 18:40 Відповісти
+4
Вніс заставу щоб завершити продаж вибухівки?
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29.07.2026 18:51 Відповісти
+3
Ну а шо робить якщо все інше уже розікрали?
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29.07.2026 18:45 Відповісти

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