Активизация дипломатии с США открывает окно возможностей для прекращения огня, — Порошенко

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко считает, что активизация дипломатических усилий в рамках американского трека открывает окно возможностей для прекращения огня. Он подчеркнул, что именно с него должен начаться новый раунд переговоров о прекращении войны.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", пишет Цензор.НЕТ.

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Первый шаг — прекращение огня

"Огромные надежды, которые были связаны с визитом Зеленского в Вашингтон и украинско-американской встречей на высшем уровне, а также процедурное, предварительное голосование в Сенате по законопроекту об ужесточении санкций против России и Ирана (а я хочу напомнить, что с момента вступления в должность президент Трамп не вводил никаких дополнительных санкций, а лишь продлевал те, что действовали ранее), сейчас открывают новые возможности. И это дает основания надеяться на активизацию дипломатических усилий по прекращению войны. Ничего важнее прекращения войны сейчас не существует", – считает политик.

"Это — законопроект покойного сенатора Линдси Грэма. Мы были знакомы с ним много лет. С 2014 года его принципиальность, личная преданность Украине и настойчивая работа играли важную роль в формировании и сохранении двухпартийной поддержки Украины в Сенате США и в целом в стране", — сказал Порошенко.

Он, в частности, напомнил о совместной поездке в Широкино с сенаторами Грэмом, Маккейном и Клобушаром, отметив, что они "большие друзья Украины".

Политик убежден, что первым, безальтернативным и наиболее реалистичным шагом должно стать полное, безусловное, всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня.

"Не отвлекайтесь на так называемые "гарантии безопасности", на так называемое "мирно-политическое соглашение". Начнем с того, что должно быть осуществлено немедленно и уже сейчас – прекращение огня. Именно с этого должен начинаться любой содержательный мирный процесс. И именно с этого я начал, когда готовились Минские соглашения в 2014–2015 годах, когда нам удалось выиграть время на строительство государства и на создание армии", – отметил Порошенко.

По его словам, только после прекращения боевых действий можно переходить к сложным переговорам о параметрах справедливого и прочного мира.

В то же время пятый президент подчеркнул, что не стоит питать иллюзий, поскольку, по его мнению, достижение окончательного политического урегулирования будет чрезвычайно сложным и затянутым во времени процессом.

"Слишком велики у нас разногласия, чтобы согласовать их в мирном договоре. Зато прекращение огня является вполне реалистичной целью. Особенно сейчас, когда Украина благодаря своим Силам обороны и высокоточным ударам по военной и стратегической инфраструктуре России существенно повышает цену продолжения агрессии для Кремля. Именно на достижении прекращения огня сегодня должна быть сосредоточена украинская дипломатия. Прекращение огня не равнозначно замораживанию конфликта. Оно даст время усилить технологическую составляющую в армии, роль дронов и роботов, набрать легионеров, а затем уже заручиться предложениями относительно гарантий безопасности. Одним словом, создать такие условия, при которых у России не останется ни малейшего желания возобновлять войну. Это в наших руках и это по силам нам, украинцам", — считает лидер "ЕС".

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Заинтересованность Запада в мире

Порошенко также подчеркнул, что "вопреки распространяемым мифам, наши международные партнеры заинтересованы в прекращении войны, поскольку для них ее продолжение грозит приходом к власти в большинстве европейских стран ультраправых популистов, за спинами которых явно или скрытно стоит Россия".

Он добавил, что "ЕС" готов "поддержать каждый шаг власти, который реально приближает мир. Прежде всего — достижение полного, безусловного, всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня как первого, важнейшего и вполне реалистичного шага на пути к завершению войны".

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