Активізація дипломатії зі США відкриває вікно можливостей для припинення вогню, - Порошенко

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вважає, що активізація дипломатичних зусиль на американському треку відкриває вікно можливостей для припинення вогню. Він наголосив, що саме з нього має початися новий раунд переговорів про закінчення війни.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

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Перший крок — припинення вогню

"Величезні надії, які були повʼязані з візитом Зеленського до Вашингтону і українсько-американською зустріччю на вищому рівні, а також процедурне, попереднє голосування в Сенаті щодо законопроєкту про посилення санкцій проти росії та Ірану (а я хочу нагадати, що з моменту вступу на посаду президент Трамп не ввів жодних додаткових санкцій, лише продовжував ті, що попередньо діють), зараз розкривають нові можливості. І це дає підстави сподіватися на активізацію дипломатичних зусиль із припинення війни. Нічого важливішого за припинення війни зараз не існує", – вважає політик.

"Це – законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема. Ми були знайомі з ним багато років. Із 2014 року його принциповість, особиста відданість Україні та наполеглива робота відігравали важливу роль у формуванні й збереженні двопартійної підтримки України в Сенаті США і взагалі у державі", – сказав Порошенко.

Він, зокрема, нагадав про спільну поїздку у Широкине із сенаторами Гремом, Маккейном та Клобушар, зазначивши, що вони "великі друзі України".

Політик переконаний, що першим, безальтернативним, найбільш реалістичним кроком має стати повне, безумовне, всеохоплююче та стале припинення вогню.

"Не відволікайтеся на так звані "гарантії безпеки", на так звану "мирну угоду". Почнемо з того, що має бути здійснено негайно і вже – припинення вогню. Саме з цього має починатися будь-який змістовний мирний процес. І саме з цього я почав, коли готувалися Мінські угоди в 2014-2015 роках, коли нам вдалося виграти час на розбудову держави і на створення армії", – зазначив Порошенко.

За його словами, лише після припинення бойових дій можна переходити до складних переговорів щодо параметрів справедливого тривалого миру.

Водночас п'ятий президент наголосив, що не варто плекати ілюзій, оскільки, на його думку, досягнення остаточного політичного врегулювання буде надзвичайно складним, розтягнутим у часі.

"Надто великі у нас розбіжності, щоби узгодити їх у мирному договорі. Натомість припинення вогню є цілком реалістичною метою. Особливо зараз, коли Україна завдяки своїм Силам оборони та високоточним ударам по військовій і стратегічній інфраструктурі росії суттєво підвищує ціну продовження агресії для Кремля. Саме на досягненні припинення вогню сьогодні має бути зосереджена українська дипломатія. Припинення вогню не тотожне заморожуванню конфлікту. Воно дасть час посилити технологічну складову в армії, роль дронів і роботів, набрати легіонерів, тоді вже заручитися пропозиціями щодо гарантій безпеки. Словом, створити такі умови, коли у росії не залишиться жодного бажання поновлювати війну. Це в наших руках і це по силах нам, українцям", - вважає лідер "ЄС".

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Зацікавленість Заходу у мирі

Порошенко також наголосив, що "всупереч міфам, які поширюються, наші міжнародні партнери зацікавлені у припиненні війни, бо для них її продовження загрожує приходом до влади у більшості європейських країн ультраправих популістів, за спинами яких явно чи приховано стоїть Росія".

Він додав, що "ЄС" готова "підтримати кожен крок влади, який реально наближає мир. Передусім — досягнення повного, безумовного, всеохоплюючого та безстрокового припинення вогню як першого, найважливішого і цілком реалістичного кроку на шляху до завершення війни".

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