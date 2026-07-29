191 боевое столкновение на фронте: враг наиболее активен на Константиновском и Покровском направлениях, — Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 191 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет, совершил 60 авиационных ударов, сбросил 196 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5566 дронов-камикадзе и совершил 1973 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано. В то же время противник нанёс один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и осуществил 48 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе четыре — с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений возле Лимана, Волоховки, Старицы, Избицкого и Хатнего. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг совершил пять штурмов позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Кившаровка, Шейковка и Купянск-Вузловой. Два боевых столкновения продолжаются.

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Бои на востоке

Тринадцать попыток захватчиков продвинуться зафиксированы на Лиманском направлении в районах Дробишевого, Дибровы, Нового Мира, Новоселовки, Лимана и Озерного; ещё одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 16 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Кривой Луки, Пискуновки, Николаевки, Рай-Александровки и Разниковки.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе населенного пункта Тихоновка.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов вблизи Русина Яра, Константиновки, Ильиновки, Александро-Шультыно, Иванополья и Новоселовки; еще четыре боевых столкновения продолжаются.

Всего враг совершил 20 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Софиевка, Вольное, Новое Шахово, Родинское, Шевченко, Матяшево, Мирное, Васильевка, Котлино, Удачное и Молодецкое. Одно боевое столкновение продолжается.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 34 оккупанта и 18 — ранены; уничтожена одна единица специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами врага. Поврежден один танк, семь артиллерийских систем и пять единиц автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 240 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Одну атаку оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Сичневого.

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Обстановка на юге

Одиннадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Криничное, Воздвижовка, Косовцево, Доброполье, Горькое и Еленоконстантиновка. Пять атак продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Чаривного.

На Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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