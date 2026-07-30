Дроны атаковали комплекс Wildberries в Пензе и порт в Тамани: возникли пожары. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 30 июля в российском городе Пенза беспилотники атаковали объект, который, по предварительным данным, является сортировочным центром маркетплейса Wildberries. После удара на территории комплекса возник крупный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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По сообщениям местных жителей и мониторинговых каналов, под ударом оказался складской комплекс площадью около 90 тысяч квадратных метров.

После удара на складе продолжался пожар

В сети появились кадры с места происшествия, на которых видно сильное возгорание и густой дым над территорией объекта.

Сообщается, что работники склада были эвакуированы. Часть сотрудников оставила личные вещи и телефоны в раздевалках при выходе из здания.

По состоянию на утро пожар на объекте продолжал бушевать.

Также сообщается об атаке на порт в Краснодарском крае

Помимо Пензы, ночью поступали сообщения о нападении на порт в Тамани Краснодарского края РФ. По предварительным данным, после удара там также возник пожар.

Официального подтверждения обстоятельств атак и информации о последствиях со стороны российских властей пока нет.

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Удар по Пензе









