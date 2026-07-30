Дрони атакували комплекс Wildberries у Пензі та порт у Тамані: виникли пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 30 липня в російській Пензі безпілотники атакували об'єкт, який, за попередніми даними, є сортувальним центром маркетплейсу Wildberries. Після удару на території комплексу виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.
За повідомленнями місцевих жителів і моніторингових каналів, під атакою опинився складський комплекс площею близько 90 тисяч квадратних метрів.
Після удару на складі тривала пожежа
У мережі з'явилися кадри з місця події, на яких видно сильне займання та густий дим над територією об'єкта.
Повідомляється, що працівників складу евакуювали. Частина співробітників залишила особисті речі та телефони у роздягальнях під час виходу з будівлі.
Станом на ранок пожежа на об'єкті продовжувала вирувати.
Також повідомляють про атаку на порт у Краснодарському краї
Окрім Пензи, уночі повідомлялося про атаку на порт у Тамані Краснодарського краю РФ. За попередніми даними, після удару там також виникла пожежа.
Офіційного підтвердження обставин атак та інформації про наслідки з боку російської влади наразі немає.
Удар по Пензі
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