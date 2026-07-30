Запад ошибочно рассчитывал заставить Путина сесть за стол переговоров с помощью военного давления, – СМИ

Стратегия западных союзников, предполагавшая, что военные неудачи и экономическое давление заставят российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, оказалась ошибочной. Напротив, логика авторитарного режима подталкивает Кремль к дальнейшей эскалации войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале журнала Foreign Policy.

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Авторы статьи отмечают, что западные страны оценивали действия Москвы через призму рациональной логики международной политики, предполагая, что рост потерь на фронте и экономических проблем заставит Кремль искать компромисс.

Впрочем, по мнению аналитиков, Путин руководствуется прежде всего логикой сохранения собственной власти. Поскольку Россия не достигла своих ключевых военных и политических целей, начало реальных переговоров может создать угрозу стабильности режима.

В издании отмечают, что авторитарные режимы способны выдерживать гораздо большее внутреннее давление, чем демократические правительства, поэтому ближайшие месяцы могут стать не этапом мирного урегулирования, а периодом дальнейшей эскалации войны.

Удары по НПЗ усилили давление на Россию

Как отмечает Foreign Policy, ситуация начала меняться после серии украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По оценке издания, с начала года дальнобойные беспилотники атаковали НПЗ около 200 раз, что привело к выводу из строя восьми из десяти крупнейших предприятий отрасли.

Авторы утверждают, что в ряде регионов России были введены ограничения на продажу топлива, а производство бензина упало примерно на треть ниже уровня спроса. На этом фоне Путин публично признал наличие дефицита топлива.

В то же время, по мнению аналитиков, экономическое давление не приблизило Кремль к переговорам. Напротив, Россия отвечает усилением ракетных ударов по Украине, атаками на энергетическую инфраструктуру, гибридным давлением на европейские страны и расширением внутренних репрессий.

Запад должен совместить военную поддержку Украины с экономическим давлением

В Foreign Policy считают, что переломный момент для авторитарных режимов наступает только тогда, когда они одновременно сталкиваются с несколькими масштабными кризисами.

По мнению авторов, западным союзникам следует продолжать укреплять украинскую систему противовоздушной обороны и одновременно усиливать экономическое давление на Россию, в частности наносить удары по военной промышленности, логистической инфраструктуре, железным дорогам, портам и другим источникам финансирования войны.

В статье подчеркивается, что только создание длительного комплексного давления может заставить российскую правящую коалицию прийти к выводу, что продолжение войны представляет большую угрозу для ее выживания, чем поиск политического урегулирования.

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