Еврокомиссия о возможном возобновлении трехсторонних переговоров: Путин пытается выиграть время
Европейская комиссия приветствует любые усилия США по достижению мира в Украине и находится в постоянном контакте с американскими коллегами.
Об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Ануар эль Ануни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Путин пытается выиграть
Так пресс-секретарь прокомментировал последнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что ранее предлагаемые политические рамки для урегулирования войны не работают, поскольку не подходят Украине.
"Мы с самого начала приветствовали усилия США, направленные на достижение справедливого и прочного мира, и мы находимся в постоянном контакте с нашими американскими коллегами", — отметил эль Ануни.
Кроме того, он подтвердил позицию ЕС, который признает, что российский диктатор Владимир Путин пытается выиграть время с помощью переговоров, не будучи полностью приверженным им.
"И мы видим, что экономика России страдает, продвижение России на украинской территории остановилось, а потери огромны", – отметил представитель ЕК.
В то же время он подчеркнул, что ЕС будет продолжать оказывать давление на Россию, в частности через санкции. Эль Ануни также подтвердил готовность работать вместе с Украиной ради мира.
Что предшествовало
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что следующую трехстороннюю встречу Украина-США-Россия следует провести до осени.
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