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Новости переговоры с РФ
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МИД Украины о неофициальной встрече Германии и РФ в Баку: Значение для реального мира близко к нулю

Реакция Украины на тайную встречу бывших чиновников Германии и РФ

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали неофициальную встречу бывших чиновников Германии и России в Баку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Реакция Украины

По словам спикера МИД Георгия Тихого, эта встреча "столь же секретна, сколь и неважна".

"Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала. Значение таких встреч для реального мирного процесса близко к нулю", - сказал Тихий.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в этом месяце в Баку состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников России и Германии, которые обсуждали пути прекращения войны России против Украины.
  • Мерц заявил, что не знал о неофициальной встрече представителей Германии и РФ в Баку.

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Автор: 

Германия (7608) МИД (7091) россия (98344) переговоры с Россией (1516) Тихий Георгий (92)
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Топ комментарии
+2
це як зе із абрамовичем нещодавно?
чи то інше?
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22.07.2026 11:56 Ответить
+2
Хотілось би почути коментар Тихого про 28 потужних безпекових угод
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22.07.2026 11:57 Ответить
+1
метою зустрічі в Баку був не мир, а зондування взаємних позицій шо до продовження війни. тим більше - зустріч була безмандатною.
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22.07.2026 12:05 Ответить

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