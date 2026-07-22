МИД Украины о неофициальной встрече Германии и РФ в Баку: Значение для реального мира близко к нулю

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали неофициальную встречу бывших чиновников Германии и России в Баку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Реакция Украины

По словам спикера МИД Георгия Тихого, эта встреча "столь же секретна, сколь и неважна".

"Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала. Значение таких встреч для реального мирного процесса близко к нулю", - сказал Тихий.

Читайте: Великобритания и Германия создают ракету дальнего действия на случай войны с Россией, - Telegraph

Что этому предшествовало?

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в этом месяце в Баку состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников России и Германии, которые обсуждали пути прекращения войны России против Украины.

Мерц заявил, что не знал о неофициальной встрече представителей Германии и РФ в Баку.

Читайте: Германия планирует приобрести военные спутники