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МИД Украины о неофициальной встрече Германии и РФ в Баку: Значение для реального мира близко к нулю
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали неофициальную встречу бывших чиновников Германии и России в Баку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Реакция Украины
По словам спикера МИД Георгия Тихого, эта встреча "столь же секретна, сколь и неважна".
"Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала. Значение таких встреч для реального мирного процесса близко к нулю", - сказал Тихий.
Что этому предшествовало?
- Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в этом месяце в Баку состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников России и Германии, которые обсуждали пути прекращения войны России против Украины.
- Мерц заявил, что не знал о неофициальной встрече представителей Германии и РФ в Баку.
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