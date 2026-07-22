1 019 10
МЗС України про неофіційну зустріч Німеччини та РФ у Баку: Значення для реального миру близьке до нуля
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували неофіційну зустріч експосадовців Німеччини та Росії у Баку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Реакція України
За словами речника МЗС Георгія Тихого, ця зустріч "настільки ж таємна, наскільки неважлива".
"Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля", - сказав Тихий.
Що передувало?
- Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що цього місяця в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Росії та Німеччини, які обговорювали шляхи припинення війни Росії проти України.
- Мерц заявив, що не знав про неофіційну зустріч Німеччини та РФ у Баку.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи то інше?