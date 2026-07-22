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Новини переговори з РФ
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МЗС України про неофіційну зустріч Німеччини та РФ у Баку: Значення для реального миру близьке до нуля

Реакція України на таємну зустріч експосадовців Німеччини та РФ

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували неофіційну зустріч експосадовців Німеччини та Росії у Баку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Реакція України

За словами речника МЗС Георгія Тихого, ця зустріч "настільки ж таємна, наскільки неважлива".

"Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля", - сказав Тихий.

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Що передувало?

  • Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що цього місяця в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Росії та Німеччини, які обговорювали шляхи припинення війни Росії проти України.
  • Мерц заявив, що не знав про неофіційну зустріч Німеччини та РФ у Баку.

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Автор: 

Німеччина (8151) МЗС (4359) росія (70928) переговори з Росією (1633) Тихий Георгій (94)
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Топ коментарі
+2
це як зе із абрамовичем нещодавно?
чи то інше?
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22.07.2026 11:56 Відповісти
+2
Хотілось би почути коментар Тихого про 28 потужних безпекових угод
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22.07.2026 11:57 Відповісти
+1
метою зустрічі в Баку був не мир, а зондування взаємних позицій шо до продовження війни. тим більше - зустріч була безмандатною.
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22.07.2026 12:05 Відповісти

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