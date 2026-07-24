Єврокомісія про можливе відновлення тристоронніх переговорів: Путін намагається виграти час

Європейська комісія вітає будь-які зусилля США з досягнення миру в Україні і перебуває в постійному контакті з американськими колегами.

Про це заявив речник Європейської комісії Ануар ель Ануні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Путін намагається виграти

Так речник прокоментував останню заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що раніше пропоновані політичні рамки для врегулювання війни не працюють, оскільки не підходять Україні.

"Ми з самого початку вітали зусилля США, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру, і ми у постійному контакті з нашими американськими колегами", – зазначив ель Ануні.

Крім того, він підтвердив позицію ЄС, який визнає, що російський диктатор Володимир Путін намагається виграти час шляхом переговорів, не будучи повністю відданим їм.

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"І ми бачимо, що економіка Росії страждає, просування Росії на українській території зупинилося, а втрати величезні", – зауважив речник ЄК.

Водночас він наголосив, що ЄС продовжуватиме тиск на Росію, зокрема через санкції. Ель Ануні також підтвердив готовність працювати разом з Україною заради миру.

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Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступну тристоронню зустріч Україна-США-Росія варто провести до осені.