Єврокомісія про можливе відновлення тристоронніх переговорів: Путін намагається виграти час
Європейська комісія вітає будь-які зусилля США з досягнення миру в Україні і перебуває в постійному контакті з американськими колегами.
Про це заявив речник Європейської комісії Ануар ель Ануні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Путін намагається виграти
Так речник прокоментував останню заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що раніше пропоновані політичні рамки для врегулювання війни не працюють, оскільки не підходять Україні.
"Ми з самого початку вітали зусилля США, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру, і ми у постійному контакті з нашими американськими колегами", – зазначив ель Ануні.
Крім того, він підтвердив позицію ЄС, який визнає, що російський диктатор Володимир Путін намагається виграти час шляхом переговорів, не будучи повністю відданим їм.
"І ми бачимо, що економіка Росії страждає, просування Росії на українській території зупинилося, а втрати величезні", – зауважив речник ЄК.
Водночас він наголосив, що ЄС продовжуватиме тиск на Росію, зокрема через санкції. Ель Ануні також підтвердив готовність працювати разом з Україною заради миру.
Що передувало
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступну тристоронню зустріч Україна-США-Росія варто провести до осені.
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