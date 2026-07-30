Захід помилково розраховував змусити Путіна до переговорів військовим тиском, – ЗМІ

Стратегія західних союзників, яка передбачала, що військові невдачі та економічний тиск змусять російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, виявилася хибною. Натомість логіка авторитарного режиму підштовхує Кремль до подальшої ескалації війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі журналу Foreign Policy.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автори статті зазначають, що західні країни оцінювали дії Москви крізь призму раціональної логіки міжнародної політики, припускаючи, що зростання втрат на фронті та економічних проблем змусить Кремль шукати компроміс.

Втім, на думку аналітиків, Путін керується насамперед логікою збереження власної влади. Оскільки Росія не досягла своїх ключових військових і політичних цілей, початок реальних переговорів може створити загрозу стабільності режиму.

У виданні наголошують, що авторитарні режими здатні витримувати значно більший внутрішній тиск, ніж демократичні уряди, тому найближчі місяці можуть стати не етапом мирного врегулювання, а періодом подальшої ескалації війни.

Удари по НПЗ посилили тиск на Росію

Як зазначає Foreign Policy, ситуація почала змінюватися після серії українських ударів по російських нафтопереробних підприємствах. За оцінкою видання, від початку року далекобійні безпілотники атакували НПЗ близько 200 разів, що призвело до виведення з ладу восьми з десяти найбільших підприємств галузі.

Автори стверджують, що в низці регіонів Росії були запроваджені обмеження на продаж пального, а виробництво бензину впало приблизно на третину нижче рівня попиту. На цьому тлі Путін публічно визнав наявність дефіциту пального.

Водночас, на думку аналітиків, економічний тиск не наблизив Кремль до переговорів. Навпаки, Росія відповідає посиленням ракетних ударів по Україні, атаками на енергетичну інфраструктуру, гібридним тиском на європейські країни та розширенням внутрішніх репресій.

Захід має поєднати військову підтримку України з економічним тиском

У Foreign Policy вважають, що переломний момент для авторитарних режимів настає лише тоді, коли вони одночасно стикаються з кількома масштабними кризами.

На думку авторів, західним союзникам слід продовжувати зміцнювати українську систему протиповітряної оборони та одночасно посилювати економічний тиск на Росію, зокрема завдавати ударів по військовій промисловості, логістичній інфраструктурі, залізницях, портах та інших джерелах фінансування війни.

У статті наголошується, що лише створення тривалого комплексного тиску може змусити російську владну коаліцію дійти висновку, що продовження війни становить більшу загрозу для її виживання, ніж пошук політичного врегулювання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія про можливе відновлення тристоронніх переговорів: Путін намагається виграти час