Из-за аномальной жары в Украине могут вернуть ограничения на электроэнергию для бизнеса, - Шмыгаль

В Украине уже со следующей недели могут вновь ввести графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Причиной станет прогнозируемая аномальная жара, которая существенно увеличит нагрузку на энергосистему.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.

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По словам министра, синоптики прогнозируют значительное повышение температуры, из-за чего потребление электроэнергии может вырасти примерно на 1 ГВт. В то же время этот период совпадает с проведением плановых ремонтов на генерирующих мощностях.

Для подготовки энергосистемы к пиковым нагрузкам уже скорректировали графики ремонтов, в частности энергоблоков атомных электростанций. Также готовят решение об увеличении объемов импорта электроэнергии и стимулировании ее закупки бизнесом для собственных нужд.

Кроме того, планируется максимально задействовать доступную внутреннюю генерацию, прежде всего дополнительные газовые мощности и имеющиеся возможности тепловой генерации.

"Укрэнерго" также готовится к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, если этого потребует ситуация в энергосистеме.

В то же время Денис Шмыгаль призвал украинцев экономно использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки – с 16:00 до 23:00. По его словам, экономное потребление поможет сохранить стабильную работу энергосистемы.

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