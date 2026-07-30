Из-за аномальной жары в Украине могут вернуть ограничения на электроэнергию для бизнеса, - Шмыгаль
В Украине уже со следующей недели могут вновь ввести графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Причиной станет прогнозируемая аномальная жара, которая существенно увеличит нагрузку на энергосистему.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.
По словам министра, синоптики прогнозируют значительное повышение температуры, из-за чего потребление электроэнергии может вырасти примерно на 1 ГВт. В то же время этот период совпадает с проведением плановых ремонтов на генерирующих мощностях.
Для подготовки энергосистемы к пиковым нагрузкам уже скорректировали графики ремонтов, в частности энергоблоков атомных электростанций. Также готовят решение об увеличении объемов импорта электроэнергии и стимулировании ее закупки бизнесом для собственных нужд.
Кроме того, планируется максимально задействовать доступную внутреннюю генерацию, прежде всего дополнительные газовые мощности и имеющиеся возможности тепловой генерации.
"Укрэнерго" также готовится к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, если этого потребует ситуация в энергосистеме.
В то же время Денис Шмыгаль призвал украинцев экономно использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки – с 16:00 до 23:00. По его словам, экономное потребление поможет сохранить стабильную работу энергосистемы.
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на решті!
а, я все чекаю, коли ж нові зелені бл*ді почнуть продовжувати красти на найобувати посполитих.
дочекався!
ціни підняти, на вимогу народа!
податки підняти на вимогу буржуїв!
світ вимикати, бо дуже спекотно!
виділити чергові млрд на захист всього і дороги!
схема відпрацьована!
кажете, новий прем'єр дуже талановитий технократ?
міша міша міша.....