Через аномальну спеку в Україні можуть повернути обмеження електроенергії для бізнесу, - Шмигаль

В Україні вже з наступного тижня можуть повернути графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Причиною стане прогнозована аномальна спека, яка суттєво збільшить навантаження на енергосистему.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами міністра, синоптики прогнозують значне підвищення температури, через що споживання електроенергії може зрости приблизно на 1 ГВт. Водночас цей період збігається з проведенням планових ремонтів на генеруючих потужностях.

Для підготовки енергосистеми до пікових навантажень уже скоригували графіки ремонтів, зокрема енергоблоків атомних електростанцій. Також готують рішення про збільшення обсягів імпорту електроенергії та стимулювання її закупівлі бізнесом для власних потреб.

Крім того, планується максимально залучити доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткові газові потужності та наявні можливості теплової генерації.

"Укренерго" також готується до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу, якщо цього вимагатиме ситуація в енергосистемі.

Водночас Денис Шмигаль закликав українців економно використовувати електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження – з 16:00 до 23:00. За його словами, ощадливе споживання допоможе зберегти стабільну роботу енергосистеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріли без світла залишаються п’ять областей, ще 168 населених пунктів знеструмлені через негоду