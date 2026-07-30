Режиссеру-пропагандисту Бортко, призвавшему нанести ядерный удар по Украине, сообщили о подозрении, - СБУ

Российскому режиссеру и экс-депутату Госдумы РФ Владимиру Бортко заочно предъявлено подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Фигурант использует многомиллионную аудиторию российских телеканалов и интернет-платформ для оправдания полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

В своих интервью кремлевским пропагандистам он предложил военно-политическому руководству России нанести удар по нашему государству тактическим ядерным оружием", - говорится в сообщении.

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Известно, что Бортко является автором и режиссером российских фильмов и телесериалов, в частности - "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей".

С 2011 по 2021 год он был депутатом Госдумы РФ, где публично поддерживал захват Крыма и части территории Донецкой и Луганской областей.

"После начала полномасштабной войны фигурант неоднократно выступал в эфирах российского телевидения, во время которых ставил под сомнение украинскую государственность и призывал к полной оккупации всей территории нашего государства", - отметили в СБУ.

В настоящее время ему заочно сообщили о подозрении в пропаганде войны, а также в оправдании агрессии РФ против Украины.

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