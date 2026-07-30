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Новини Пропаганда РФ
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Режисеру-пропагандисту Бортку, який закликав вдарити ядерною зброєю по Україні, повідомили про підозру, - СБУ

Пропагандисту Бортку повідомили про підозру: що відомо?

Заочно повідомлено про підозру російському режисеру та ексдепутату Держдуми РФ Володимиру Бортку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Фігурант використовує багатомільйонну аудиторію російських телеканалів та інтернет-платформи для виправдовування повномасштабної збройної агресії рф проти України.

У своїх інтерв’ю кремлівським пропагандистам він запропонував військово-політичному керівництву росії ударити по нашій державі тактичною ядерною зброєю", - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що Бортко є автором і режисером російських фільмів і телесеріалів, зокрема "Бандитський Петербург" і "Вулиці розбитих ліхтарів".

Із 2011 до 2021 року він був депутатом Держдуми РФ, де публічно підтримував захоплення Криму та частини території Донецької і Луганської областей.

"Після початку повномасштабної війни фігурант неодноразово виступав в ефірах росТБ, під час яких ставив під сумнів Українську державність та закликав до повної окупації всієї території нашої держави", - зазначили в СБУ.

Наразі йому заочно повідомили про підозру у пропаганді війни, а також у виправдовування агресії РФ проти України.

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Автор: 

пропаганда (3007) СБУ (12762)
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Топ коментарі
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Зарано Бортка з псіхушки випустили
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30.07.2026 16:13 Відповісти
+5
Відрижки СРСР хочуть знищити Незалежну Україну.
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30.07.2026 16:13 Відповісти
+5
Всім поціновувачам "сабачьєва сєрца" та "мастєра і маргаріти" присвячується
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30.07.2026 16:13 Відповісти

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