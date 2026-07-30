Режисеру-пропагандисту Бортку, який закликав вдарити ядерною зброєю по Україні, повідомили про підозру, - СБУ
Заочно повідомлено про підозру російському режисеру та ексдепутату Держдуми РФ Володимиру Бортку.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Фігурант використовує багатомільйонну аудиторію російських телеканалів та інтернет-платформи для виправдовування повномасштабної збройної агресії рф проти України.
У своїх інтерв’ю кремлівським пропагандистам він запропонував військово-політичному керівництву росії ударити по нашій державі тактичною ядерною зброєю", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що Бортко є автором і режисером російських фільмів і телесеріалів, зокрема "Бандитський Петербург" і "Вулиці розбитих ліхтарів".
Із 2011 до 2021 року він був депутатом Держдуми РФ, де публічно підтримував захоплення Криму та частини території Донецької і Луганської областей.
"Після початку повномасштабної війни фігурант неодноразово виступав в ефірах росТБ, під час яких ставив під сумнів Українську державність та закликав до повної окупації всієї території нашої держави", - зазначили в СБУ.
Наразі йому заочно повідомили про підозру у пропаганді війни, а також у виправдовування агресії РФ проти України.
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