Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена еще в 9 селах Харьковщины, - ОВА
В Чугуевском районе Харьковской области расширяют зону обязательной эвакуации.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, решение было принято в связи с ростом интенсивности вражеских обстрелов населенных пунктов Старосалтовской громады.
"На заседании Совета обороны области было принято решение о проведении эвакуации, в частности - принудительной эвакуации семей с детьми, из 9 сел Старосалтовской громады", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время в этих населенных пунктах проживают 865 человек, среди которых 58 детей и 64 маломобильных человека.
Маршруты эвакуации уже определены
Также в ОВА призвали жителей указанных населенных пунктов не пренебрегать собственной безопасностью, сохранить жизнь и эвакуироваться в более безопасные общины области.
"Уже определены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания людей. Мы продолжаем работать в координации с общинами, правоохранительными органами, спасателями и волонтерами, чтобы обеспечить защиту каждой семье", - добавил Синегубов.
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