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Новости Эвакуация на Харьковщине
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Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена еще в 9 селах Харьковщины, - ОВА

Эвакуация в Харьковской области

В Чугуевском районе Харьковской области расширяют зону обязательной эвакуации.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, решение было принято в связи с ростом интенсивности вражеских обстрелов населенных пунктов Старосалтовской громады.

"На заседании Совета обороны области было принято решение о проведении эвакуации, в частности - принудительной эвакуации семей с детьми, из 9 сел Старосалтовской громады", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время в этих населенных пунктах проживают 865 человек, среди которых 58 детей и 64 маломобильных человека.

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Маршруты эвакуации уже определены

Также в ОВА призвали жителей указанных населенных пунктов не пренебрегать собственной безопасностью, сохранить жизнь и эвакуироваться в более безопасные общины области.

"Уже определены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания людей. Мы продолжаем работать в координации с общинами, правоохранительными органами, спасателями и волонтерами, чтобы обеспечить защиту каждой семье", - добавил Синегубов.

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Автор: 

эвакуация (2385) Харьковская область (3017) Чугуевский район (422) Старый Салтов (22)
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