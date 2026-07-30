Примусову евакуацію родин із дітьми оголошено ще у 9 селах на Харківщині, - ОВА

У Чугуївському районі Харківської області розширюють зону обов’язкової евакуації.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, рішення ухвалили у зв’язку зі зростанням інтенсивності ворожих обстрілів населених пунктів Старосалтівської громади.

"На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про проведення евакуації, зокрема в примусовий спосіб родин із дітьми, із 9 сіл Старосалтівської громади", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нині в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під загрозою ударів FPV-дронів із Харківщини евакуювали 27 людей, серед них поранений і маломобільні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Маршрути евакуації вже визначено

Також в ОВА закликали мешканців визначених населених пунктів не нехтувати власною безпекою, зберегти життя та евакуюватися до більш безпечних громад області.

"Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. Ми продовжуємо працювати скоординовано з громадами, правоохоронцями, рятувальниками та волонтерами, аби забезпечити захист кожній родині", - додав Синєгубов.

Також читайте: Зону евакуації цивільного населення розширено у трьох районах Харківщини, - ОВА