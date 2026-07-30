Украина должна выполнять "план Качки-Кос", — член правления ЦПК Шевчук

Несмотря на смену правительства, Украина должна выполнять "план Качки-Кос", согласованный бывшим вице-премьером Украины Тарасом Качкой и еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на встрече с журналистами сообщила член правления ЦПК Татьяна Шевчук.

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План Украины

"В Верховной Раде бытует такое мнение: Украина вступает в ЕС, но делать для этого ничего не нужно, ведь мы понимаем, что здесь одним из главных критериев является борьба с коррупцией. А для того, чтобы ее побороть, нужно сначала преодолеть стремление ОП и людей из окружения президента неправомерно контролировать суды, правоохранительную систему, прокуратуру, а также стремление к личному обогащению. Но этого делать не хотелось, поэтому воспринималось так, будто это "план Качки", а не план Украины. Депутаты так и говорили: "Качка его принял — ему и выполнять, а мы ничего не знаем, потому что нужно было всё согласовывать с нами". Но ведь понятно, что если бы весь план согласовывался с ними, то он никогда бы не был принят.

Кроме того, у европейцев нет понимания, как такое вообще может быть — вы же, депутаты, избрали вице-премьера, то есть он представляет правительство Украины. Вы являетесь парламентско-президентской республикой, и ваш чиновник представляет государство. И когда он что-то сказал, это означает, что он берет на себя обязательства не как физическое лицо — господин Качка, а как вице-премьер по европейской интеграции, главный переговорщик от имени Украины", — отметила она.

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Обязательства остаются

По словам Шевчук, в Верховной Раде говорят, что "плана Качки" уже нет.

"Мол, Качка ушел — и ничего делать не нужно. Нам еще предстоит усвоить этот исторический урок: в Европе так не работает. Если чиновник берет на себя обязательства, то даже когда он покидает пост, эти обязательства все равно остаются. К тому же, это были политические обязательства, которые перешли в так называемый первый кластер. То есть фактически все, что написано в этом плане, за исключением, кажется, экспертизы для НАБУ и отдельных имплементационных норм, перешло в него. Соответственно, все эти требования уже существуют, и теперь они приобрели еще более формальный статус.

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Условно говоря, это уже требования не просто Европейской комиссии, а всех 27 государств-членов Европейского Союза. И теперь все эти требования являются на сто процентов обязательными. То есть даже если что-то существенно изменится, их уже не могут отменить. Для Украины это хорошо, потому что нам теперь не могут добавить новых условий. Например, если изменятся наши отношения с Польшей или Словакией, они уже не смогут сказать: "А вы ещё примите три дополнительных закона". Но и отступить от уже взятых обязательств мы тоже уже не можем", — отметила член правления ЦПК.

План "Качки-Кос"

Напомним, что 11 декабря 2025 года во Львове состоялось заседание Совета ЕС, в ходе которого Украина получила первые критерии для вступления в Евросоюз и согласовала с Еврокомиссией перечень шагов по восстановлению доверия к реформам.

Документ получил неформальное название "план Качки-Кос" по фамилиям чиновников, которые его подписали.