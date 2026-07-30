Україна має виконувати "план Качки-Кос", - членкиня правління ЦПК Шевчук

Попри зміну уряду, Україна має виконувати "план Качки-Кос", узгоджений колишнім віцепрем’єром України Тарасом Качкою та єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на зустрічі з журналістами повідомила членкиня правління ЦПК Тетяна Шевчук.

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План України

"У Верховній Раді існує така думка: Україна вступає до ЄС, але робити для цього нічого не потрібно, адже ми розуміємо, що тут одним із головних критеріїв є боротьба з корупцією. А для того, щоб її побороти, потрібно спочатку подолати прагнення ОП і людей з оточення президента неправомірно контролювати суди, правоохоронну систему, прокуратуру та бажання особистого збагачення. Але цього робити не хотілося, тому сприймалося так, ніби це "план Качки", а не план України. Депутати так і казали: "Качка його прийняв - йому і виконувати, а ми нічого не знаємо, бо треба було все погоджувати з нами". Але ж зрозуміло, що якби весь план погоджувався з ними, то він ніколи не був би прийнятий.

Крім того, у європейців немає розуміння, як таке взагалі може бути - ви ж, депутати, обрали віцепрем’єра, тобто він представляє уряд України. Ви є парламентсько-президентською республікою, і ваш урядовець представляє державу. І коли він щось сказав, це означає, що він бере на себе зобов’язання не як фізична особа - пан Качка, а як віцепрем’єр з європейської інтеграції, головний переговірник від імені України", - зазначила вона.

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Зобов’язання залишаються

За словами Шевчук, у Верховній Раді кажуть, що "плану Качки" вже немає.

"Мовляв, Качка пішов - і нічого робити не треба. Нам ще доведеться пройти цей історичний урок: у Європі так не працює. Якщо урядовець бере на себе зобов’язання, то навіть коли він залишає посаду, ці зобов’язання все одно залишаються. Плюс, це були політичні зобов’язання, які перейшли до так званого першого кластера. Тобто фактично все, що написано в цьому плані, за винятком, здається, експертизи для НАБУ та окремих імплементаційних норм, перейшло до нього. Відповідно, всі ці вимоги вже існують, і тепер вони набули ще більш формального статусу.

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Умовно кажучи, це вже вимоги не просто Європейської комісії, а всіх 27 держав-членів Європейського Союзу. І тепер усі ці вимоги є на сто відсотків обов’язковими. Тобто навіть якщо щось суттєво зміниться, їх уже не можуть скасувати. Для України це добре, тому що нам тепер не можуть додати нових умов. Наприклад, якщо трансформуються наші відносини з Польщею чи Словаччиною, вони вже не зможуть сказати: "А ви ще прийміть три додаткові закони". Але й відступити від уже взятих зобов’язань ми вже також не можемо", - зауважила членкиня правління ЦПК.

План "Качки-Кос"

Нагадаємо, що 11 грудня 2025 року у Львові відбулося засідання Ради ЄС, під час якого Україна отримала перші критерії для вступу до Євросоюзу та погодила з Єврокомісією перелік кроків для відновлення довіри до реформ.

Документ отримав неформальну назву "план Качки-Кос" за прізвищами посадовців, які його підписали.