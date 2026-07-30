Новым руководителем патрульной полиции Украины стал Белошицкий

Алексей Белошицкий назначен новым руководителем Департамента патрульной полиции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

И.о. главы Нацполиции Цуцкиридзе представил личному составу начальника Департамента патрульной полиции — полковника полиции Алексея Белошицкого.

До назначения он занимал должность первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции.

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"Алексей Белошицкий — один из тех, кто стоял у истоков создания патрульной полиции и много лет работал над её развитием. Он принимал непосредственное участие во внедрении современных подходов к работе, создании новых подразделений, формировании законодательной базы современной полиции, развитии системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, а также в совершенствовании законодательства в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка", — говорится в сообщении.

Известно, что Белошицкий присоединился к созданию бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции и выполнял боевые задачи в ее составе.

"Впоследствии под его руководством бригада расширила свои возможности, сформировав подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов и аэроразведки", — отметили в Нацполиции.

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