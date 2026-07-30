Новим керівником патрульної поліції України став Білошицький
Олексія Білошицького призначено новим керівником Департаменту патрульної поліції України.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Т.в.о. голови Нацполіції Цуцкірідзе представив особовому складу начальника Департаменту патрульної поліції - полковника поліції Олексія Білошицького.
До призначення він обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції.
"Олексій Білошицький - один із тих, хто стояв біля витоків створення патрульної поліції та багато років працював над її розвитком. Він брав безпосередню участь у впровадженні сучасних підходів до роботи, створенні нових підрозділів, формуванні законодавчої бази сучасної поліції, розвитку системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху, а також удосконаленні законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що Білошицький долучився до створення бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції та виконував бойові завдання у її складі.
"Згодом під його керівництвом бригада розширила свої спроможності, сформувавши підрозділи ударних безпілотних літальних апаратів та аеророзвідки", - зазначили у Нацполіції.
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