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Новини патрульна поліція
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Новим керівником патрульної поліції України став Білошицький

Призначено нового керівника патрульної поліції: хто ним став?

Олексія Білошицького призначено новим керівником Департаменту патрульної поліції України.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Т.в.о. голови Нацполіції Цуцкірідзе представив особовому складу начальника Департаменту патрульної поліції - полковника поліції Олексія Білошицького.

До призначення він обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції.

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"Олексій Білошицький - один із тих, хто стояв біля витоків створення патрульної поліції та багато років працював над її розвитком. Він брав безпосередню участь у впровадженні сучасних підходів до роботи, створенні нових підрозділів, формуванні законодавчої бази сучасної поліції, розвитку системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху, а також удосконаленні законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Білошицький долучився до створення бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції та виконував бойові завдання у її складі.

"Згодом під його керівництвом бригада розширила свої спроможності, сформувавши підрозділи ударних безпілотних літальних апаратів та аеророзвідки", - зазначили у Нацполіції.

Читайте: Патрульну поліцію Києва очолив Єгор Голубов: попередній керівник звільнився після Голосіївського теракту

Автор: 

патрульна поліція (1467) Білошицький Олексій (115)
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Топ коментарі
+8
Інтелект прямо написаний на обличчі. 😁
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30.07.2026 18:43 Відповісти
+6
На лице всё написано. А ещё говорили, что физиогномика лженаука.
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30.07.2026 18:37 Відповісти
+6
Им по чину не положено. Полицейский пола не имеет. Когда видишь стаю крыс, то так и говоришь-крысы, не разделяя их по полам.
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30.07.2026 18:40 Відповісти

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