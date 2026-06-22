Патрульну поліцію Києва очолив Єгор Голубов: попередній керівник звільнився після Голосіївського теракту

Управління патрульної поліції у місті Києві очолив майор поліції Єгор Голубов.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Призначення нового керівника патрульної поліції Києва

"Сьогодні 22 червня заступник Голови Національної поліції і т. в. о. начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький представили особовому складу нового керівника патрульної поліції Києва — майора поліції Єгора Голубова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що службу в патрульній поліції Голубов розпочав у 2016 році на Донеччині. Він пройшов всі ланки: від патрульного до командира батальйону.

Впродовж останніх років Голубов обіймав посаду командира батальйону патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов'янськ УПП Донецької області. На цій посаді виконував пріоритетні стратегічні завдання під час повномасштабного вторгнення у прифронтовому регіоні.

"Саме цей досвід ще раз підтвердив, що ефективна поліція — це насамперед відповідальність, дисципліна, готовність діяти в найскладніших обставинах і бути поруч із людьми тоді, коли вони найбільше потребують допомоги", - додали в поліції.

Нагадаємо, що після теракту в Києві у квітні начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку.

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Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

21 квітня суд відправив патрульну Дудіну слідом за Дробницьким під варту.

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