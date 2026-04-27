Психічний стан київського стрільця визначить посмертна експертиза, - Клименко

У межах розслідування буде проведено посмертну психолого-психіатричну експертизу психічного стану чоловіка, який 18 квітня розстріляв людей в Києві.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Проведуть посмертну психіатричну експертизу

"Що стосується його (стрільця, - ред.) стану, то буде посмертна психолого-психіатрична експертиза, яка має дати відповідь",- сказав Клименко.

За словами міністра, аналіз дій та висловлювань стрільця дає підстави припускати, що він перебував "в особливому психологічному стані".

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

