Психічний стан київського стрільця визначить посмертна експертиза, - Клименко
У межах розслідування буде проведено посмертну психолого-психіатричну експертизу психічного стану чоловіка, який 18 квітня розстріляв людей в Києві.
Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Проведуть посмертну психіатричну експертизу
"Що стосується його (стрільця, - ред.) стану, то буде посмертна психолого-психіатрична експертиза, яка має дати відповідь",- сказав Клименко.
За словами міністра, аналіз дій та висловлювань стрільця дає підстави припускати, що він перебував "в особливому психологічному стані".
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
+12 Правдоруб Правдорубенко #620937
27.04.2026 23:15
+8 Victor K #620309
27.04.2026 23:13
+7 Виталий #548501
27.04.2026 23:22
Чим далі, тим цікавіше.
Щоб підтвердити, що паціент був у здоровому глузді і дозвіл на зброю йому видали цілком законно.
мєнтаммусорам