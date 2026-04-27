Психічний стан київського стрільця визначить посмертна експертиза, - Клименко

Психічний стан стрільця у Києві на момент нападу встановить посмертна експертиза

У межах розслідування буде проведено посмертну психолого-психіатричну експертизу психічного стану чоловіка, який 18 квітня розстріляв людей в Києві.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Проведуть посмертну психіатричну експертизу 

"Що стосується його (стрільця, - ред.) стану, то буде посмертна психолого-психіатрична експертиза, яка має дати відповідь",- сказав Клименко.

За словами міністра, аналіз дій та висловлювань стрільця дає підстави припускати, що він перебував "в особливому психологічному стані".

+12
І що це дасть? Аби без діла не сидили? Краще б проводили експертизи, що потрібні живим людям, ми 3-й рік чекаємо повторну експертизу, яку незаконно призначив куплений прокурор, тепер платить, щоб її не проводили. В Києжві відбувається просто жах!
27.04.2026 23:15 Відповісти
+8
27.04.2026 23:13 Відповісти
+7
СТБ ще не планує зйомки нового сезону "битви екстрасенсів"? Можно було ж "викликати" його...
27.04.2026 23:22 Відповісти
27.04.2026 23:13 Відповісти
А клименко з МВС, хіба не пішов сам з посади??? Чекає на люстрацію Українцями??
28.04.2026 00:15 Відповісти
27.04.2026 23:15 Відповісти
Правосуддя нема! Повна корупція! Прокурори, судді - це держбанда! Нехай буде проклята ця влада, нехай тому зєлє віділлються всі наші страждання! Нехай буде він проклятий до 7 коліна!
27.04.2026 23:47 Відповісти
Він давно вже проклятий той піськограй...одна проблемка тільки.....якби був той бог то всі зелені гниди вже сгоріли б в гіені огнянній......а так ця шобла просто знущається з нас,як це вони робили і раніше в 95 кварталі...
28.04.2026 02:42 Відповісти
Шта????
27.04.2026 23:17 Відповісти
28.04.2026 07:44 Відповісти
Фройд особисто проведе аналіз! І я навіть вже розумію, що поліціянти-спрінтери не в чому не винні, як і ті хто видав цьому йо.тому дозволи на зброю, безумовно, абсолютно безкоштовно!
27.04.2026 23:18 Відповісти
Експертиза виявить, що крізь мозок скріпи проросли у формі кокошника. В нас таких половина ВР, суддів та прокурорів, а ОПа - вся.
27.04.2026 23:20 Відповісти
27.04.2026 23:22 Відповісти
це як? Глузман буде опитувати?
27.04.2026 23:25 Відповісти
Вони труп у морзі опитувати будуть?

Чим далі, тим цікавіше.
27.04.2026 23:32 Відповісти
Ні, як і з тими хто вбив белоруського журналіста - по відео фіксації. А потім скажуть шо жоден мусар не віноватий - бо клієнт був шізофреніком і не передбачуванним.
28.04.2026 03:37 Відповісти
Боже, як ти міг дозволи тим 73відсотковим дегенератам вибрати оце все клінічно хворе шобло?
27.04.2026 23:34 Відповісти
І кому, і для чого це потрібно
27.04.2026 23:41 Відповісти
Ментам.
Щоб підтвердити, що паціент був у здоровому глузді і дозвіл на зброю йому видали цілком законно.
27.04.2026 23:44 Відповісти
мєнтам мусорам
28.04.2026 08:35 Відповісти
Ага, можливо вона ще визначить в якому військовому органі він проходив службу з 22 року, бо щось ніхто не може знайти.
28.04.2026 05:54 Відповісти
Як це, посмертна?
28.04.2026 07:10 Відповісти
А, коли проведуть експертизу обкуреному ішаку!? Стан цього мудака вже давно викликає тривогу не лише у суспільстві, але й у світі.
28.04.2026 07:22 Відповісти
Що це змінить? Він уже отримав своє "довічне". Краще б призначили експертизу всієї Банкової,
28.04.2026 08:44 Відповісти
 
 