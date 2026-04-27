Психическое состояние киевского стрелка определит посмертная экспертиза, - Клименко
В рамках расследования будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза психического состояния мужчины, который 18 апреля открыл огонь по людям в Киеве.
Об этом во время общения с журналистами сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Проведут посмертную психиатрическую экспертизу
"Что касается его (стрелка, - ред.) состояния, то будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна дать ответ", - сказал Клименко.
По словам министра, анализ действий и высказываний стрелка дает основания предполагать, что он находился "в особом психологическом состоянии".
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Топ комментарии
Чим далі, тим цікавіше.
Щоб підтвердити, що паціент був у здоровому глузді і дозвіл на зброю йому видали цілком законно.