Патрульную полицию Киева возглавил Егор Голубов: предыдущий руководитель уволился после Голосеевского теракта

Управление патрульной полиции в Киеве возглавил майор полиции Егор Голубов.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Назначение нового руководителя патрульной полиции Киева

"Сегодня, 22 июня, заместитель председателя Национальной полиции и и. о. начальника Департамента патрульной полиции Александр Фацевич и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий представили личному составу нового руководителя патрульной полиции Киева — майора полиции Егора Голубова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что службу в патрульной полиции Голубов начал в 2016 году в Донецкой области. Он прошел все звенья: от патрульного до командира батальона.

В течение последних лет Голубов занимал должность командира батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск УПП Донецкой области. На этой должности он выполнял приоритетные стратегические задачи во время полномасштабного вторжения в прифронтовом регионе.

"Именно этот опыт еще раз подтвердил, что эффективная полиция — это прежде всего ответственность, дисциплина, готовность действовать в самых сложных обстоятельствах и быть рядом с людьми тогда, когда они больше всего нуждаются в помощи", — добавили в полиции.

Напомним, что после теракта в Киеве в апреле начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.

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Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Побег полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов скрылись, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

21 апреля суд поместил патрульную Дудину вслед за Дробницким под стражу.

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