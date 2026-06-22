Патрульную полицию Киева возглавил Егор Голубов: предыдущий руководитель уволился после Голосеевского теракта
Управление патрульной полиции в Киеве возглавил майор полиции Егор Голубов.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Назначение нового руководителя патрульной полиции Киева
"Сегодня, 22 июня, заместитель председателя Национальной полиции и и. о. начальника Департамента патрульной полиции Александр Фацевич и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий представили личному составу нового руководителя патрульной полиции Киева — майора полиции Егора Голубова", — говорится в сообщении.
Отмечается, что службу в патрульной полиции Голубов начал в 2016 году в Донецкой области. Он прошел все звенья: от патрульного до командира батальона.
В течение последних лет Голубов занимал должность командира батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск УПП Донецкой области. На этой должности он выполнял приоритетные стратегические задачи во время полномасштабного вторжения в прифронтовом регионе.
"Именно этот опыт еще раз подтвердил, что эффективная полиция — это прежде всего ответственность, дисциплина, готовность действовать в самых сложных обстоятельствах и быть рядом с людьми тогда, когда они больше всего нуждаются в помощи", — добавили в полиции.
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- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Побег полицейских
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