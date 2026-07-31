Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 446 150 человек (+1 340 за сутки), 12 231 танк, 47 045 артсистем, 25 056 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 446 150 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 446 150 (+1 340) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 231 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 25 056 (+7) шт.
- артиллерийских систем – 47 045 (+42) шт.
- РСЗО – 1 976 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 525 (+3) ед.
- самолетов – 439 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 081 (+10) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 435 665 (+1 525) шт.
- крылатые ракеты – 5 005 (+55) шт.
- корабли / катера – 34 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 128 034 (+413) шт.
- специальная техника — 4 483 (+3) ед.
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