Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 446 150 осіб (+1 340 за добу), 12 231 танк, 47 045 артсистем, 25 056 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 446 150 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 446 150 (+1 340) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 231 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 056 (+7) од.
- артилерійських систем – 47 045 (+42) од.
- РСЗВ – 1 976 (+0) од.
- засоби ППО – 1 525 (+3) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів - 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 081 (+10) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 435 665 (+1 525) од.
- крилаті ракети – 5 005 (+55) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 128 034 (+413) од.
- спеціальна техніка – 4 483 (+3) од.
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