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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 446 150 осіб (+1 340 за добу), 12 231 танк, 47 045 артсистем, 25 056 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 446 150 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 446 150 (+1 340) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків  – 12 231 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 056 (+7) од.
  • артилерійських систем – 47 045 (+42) од.
  • РСЗВ – 1 976 (+0) од.
  • засоби ППО  – 1 525 (+3) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів - 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 081 (+10) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 435 665 (+1 525) од.
  • крилаті ракети – 5 005 (+55) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 128 034 (+413) од.
  • спеціальна техніка – 4 483 (+3) од.

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Генштаб ЗСУ назвав нові втрати армії РФ станом на 31 липня

Автор: 

армія рф (21992) Генштаб ЗС (8809) ліквідація (4544) знищення (10749)
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