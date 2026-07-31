Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 446 150 осіб (+1 340 за добу), 12 231 танк, 47 045 артсистем, 25 056 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 446 150 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 446 150 (+1 340) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 231 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 056 (+7) од.

артилерійських систем – 47 045 (+42) од.

РСЗВ – 1 976 (+0) од.

засоби ППО – 1 525 (+3) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів - 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 081 (+10) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 435 665 (+1 525) од.

крилаті ракети – 5 005 (+55) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 128 034 (+413) од.

спеціальна техніка – 4 483 (+3) од.

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