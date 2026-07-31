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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В Татарстане сообщают об атаке на логистический центр Wildberries и взрывах вблизи нефтеперерабатывающих предприятий. ВИДЕО+ФОТО

В Татарстане утром 31 июля сообщили о нападении беспилотников на логистический центр Wildberries в Зеленодольске, а также о взрывах в Нижнекамске. Местные жители сообщают о сильном факельном пожаре в районе нефтеперерабатывающих предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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По данным OSINT-анализа издания ASTRA, беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Зеленодольске. После удара над зданием комплекса наблюдалось задымление.

Отмечается, что этот логистический центр уже подвергался атаке беспилотников 23 июля.

В Нижнекамске жители сообщили о серии взрывов

Утром жители Нижнекамска сообщили о более чем 30 взрывах. После этого очевидцы опубликовали кадры сильного горения факела в районе одного из местных нефтеперерабатывающих предприятий.

Пока точно неизвестно, связано ли возгорание с атакой дронов или речь идет о штатном технологическом процессе.

В местных чатах распространяются сообщения очевидцев об инциденте. По словам одной из пользовательниц, ее родственник обратился в службу спасения по номеру 112 после того, как увидел возгорание. По ее словам, оператор сообщил, что соответствующие службы могут быть направлены на место происшествия.

В промышленной зоне работают два крупных нефтеперерабатывающих предприятия

Основные нефтеперерабатывающие мощности Нижнекамска расположены в одной промышленной зоне. В частности, там работают АО "ТАНЕКО" и АО "ТАИФ-НК", которые входят в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий региона.

Официальной информации о возможных повреждениях объектов или последствиях атаки на момент публикации не обнародовано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Волгоград: под ударом могли оказаться Wildberries и НПЗ "Лукойла". ВИДЕО+ФОТО

В Нижнекамске сообщают о пожаре в районе нефтеперерабатывающих заводов
В Нижнекамске сообщают о пожаре в районе нефтеперерабатывающих заводов
В Нижнекамске сообщают о пожаре в районе нефтеперерабатывающих заводов

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Татарстан (46) дроны (7805) Удары по РФ (1121)
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Топ комментарии
+2
може, досить дрочити на той вайлберіс?
може, час переходити до інших цілей?
чи то, якийсь черговий договорнячок?

чи, розвал вайлберіс врятує україну від тяжкої зими зі знищеною енергетикою?
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31.07.2026 09:32 Ответить
+1
Відео із Зеленодольська, цілились по складу озон, але "перельот"

https://t.me/sumyliketop/163735
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31.07.2026 08:05 Ответить
+1
Заводи з виробництва шахедів не постраджали?? А чому?? Невже склад важливіша ціль??
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31.07.2026 08:19 Ответить

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