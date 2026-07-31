В Татарстане сообщают об атаке на логистический центр Wildberries и взрывах вблизи нефтеперерабатывающих предприятий. ВИДЕО+ФОТО
В Татарстане утром 31 июля сообщили о нападении беспилотников на логистический центр Wildberries в Зеленодольске, а также о взрывах в Нижнекамске. Местные жители сообщают о сильном факельном пожаре в районе нефтеперерабатывающих предприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По данным OSINT-анализа издания ASTRA, беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Зеленодольске. После удара над зданием комплекса наблюдалось задымление.
Отмечается, что этот логистический центр уже подвергался атаке беспилотников 23 июля.
В Нижнекамске жители сообщили о серии взрывов
Утром жители Нижнекамска сообщили о более чем 30 взрывах. После этого очевидцы опубликовали кадры сильного горения факела в районе одного из местных нефтеперерабатывающих предприятий.
Пока точно неизвестно, связано ли возгорание с атакой дронов или речь идет о штатном технологическом процессе.
В местных чатах распространяются сообщения очевидцев об инциденте. По словам одной из пользовательниц, ее родственник обратился в службу спасения по номеру 112 после того, как увидел возгорание. По ее словам, оператор сообщил, что соответствующие службы могут быть направлены на место происшествия.
В промышленной зоне работают два крупных нефтеперерабатывающих предприятия
Основные нефтеперерабатывающие мощности Нижнекамска расположены в одной промышленной зоне. В частности, там работают АО "ТАНЕКО" и АО "ТАИФ-НК", которые входят в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий региона.
Официальной информации о возможных повреждениях объектов или последствиях атаки на момент публикации не обнародовано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
може, час переходити до інших цілей?
чи то, якийсь черговий договорнячок?
чи, розвал вайлберіс врятує україну від тяжкої зими зі знищеною енергетикою?
https://t.me/sumyliketop/163735