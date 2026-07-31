В Татарстане сообщают об атаке на логистический центр Wildberries и взрывах вблизи нефтеперерабатывающих предприятий. ВИДЕО+ФОТО

В Татарстане утром 31 июля сообщили о нападении беспилотников на логистический центр Wildberries в Зеленодольске, а также о взрывах в Нижнекамске. Местные жители сообщают о сильном факельном пожаре в районе нефтеперерабатывающих предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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По данным OSINT-анализа издания ASTRA, беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Зеленодольске. После удара над зданием комплекса наблюдалось задымление.

Отмечается, что этот логистический центр уже подвергался атаке беспилотников 23 июля.

В Нижнекамске жители сообщили о серии взрывов

Утром жители Нижнекамска сообщили о более чем 30 взрывах. После этого очевидцы опубликовали кадры сильного горения факела в районе одного из местных нефтеперерабатывающих предприятий.

Пока точно неизвестно, связано ли возгорание с атакой дронов или речь идет о штатном технологическом процессе.

В местных чатах распространяются сообщения очевидцев об инциденте. По словам одной из пользовательниц, ее родственник обратился в службу спасения по номеру 112 после того, как увидел возгорание. По ее словам, оператор сообщил, что соответствующие службы могут быть направлены на место происшествия.

В промышленной зоне работают два крупных нефтеперерабатывающих предприятия

Основные нефтеперерабатывающие мощности Нижнекамска расположены в одной промышленной зоне. В частности, там работают АО "ТАНЕКО" и АО "ТАИФ-НК", которые входят в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий региона.

Официальной информации о возможных повреждениях объектов или последствиях атаки на момент публикации не обнародовано.

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