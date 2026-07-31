Дрони атакували Волгоград: під ударом могли опинитися Wildberries і НПЗ "Лукойлу". ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 31 липня внаслідок атаки безпілотників у Волгограді пролунали вибухи. Виникли пожежі на складських приміщеннях у Дзержинському районі міста та на підприємстві паливно-енергетичного комплексу на півдні міста

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиленням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що внаслідок атаки зафіксовано займання на складських об'єктах і промисловому підприємстві. Назви підприємств він не уточнив.

При цьому телеграм-канали зазначають, що навесні минулого року у Дзержинському районі міста розпочав свою роботу великий логістичний центр Wildberries площею близько 44 тисяч квадратних метрів.

За інформацією українських моніторингових ресурсів, починаючи з 18 липня це вже десята атака на логістичні термінали компанії на території Росії. Напередодні, 30 липня, масштабні пожежі після атак сталися на складах Wildberries у Пензі та Сарапулі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Логістичний комплекс Wildberries горить після атаки в Удмуртії. ВIДЕО

Удар по НПЗ

Моніторингові пабліки також повідомили, що під ударом знову опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку українського командування на момент публікації не було.

"Лукойл-Волгограднафтопереробка" є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії. Його проєктна потужність первинної переробки становить близько 15,7 млн тонн нафти на рік.

Завод випускає широкий спектр нафтопродуктів, зокрема:

автомобільний бензин;

дизельне пальне;

авіаційне паливо;

мазут;

бітум;

зріджені вуглеводневі гази;

інші продукти глибокої переробки нафти.

Підприємство переробляє західносибірську та нижньоволзьку нафту, що надходить трубопроводом Самара-Тихорецьк.

Через атаку обмежили роботу аеропортів

За даними моніторингових ресурсів, через загрозу ударів безпілотників було тимчасово призупинено роботу 12 російських аеропортів. Йдеться про аеропорти Краснодара, Калуги, Саратова, Пензи, Самари, Волгограда, Ульяновська, Казані, Чебоксар, Бугульми, Нижньокамська та Махачкали.

Крім того, аеропорт Нижнього Новгорода, за повідомленнями, здійснював прийом і відправлення рейсів лише після погодження з відповідними органами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару по складу Wildberries у російській Удмуртії. СУПУТНИКОВІ ФОТО