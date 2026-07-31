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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали Волгоград: под ударом могли оказаться Wildberries и НПЗ "Лукойла". ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 31 июля в результате атаки беспилотников в Волгограде прогремели взрывы. Возникли пожары в складских помещениях в Дзержинском районе города и на предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки зафиксированы возгорания на складских объектах и промышленном предприятии. Названия предприятий он не уточнил.

При этом Telegram-каналы отмечают, что весной прошлого года в Дзержинском районе города начал работу крупный логистический центр Wildberries площадью около 44 тысяч квадратных метров.

По информации украинских мониторинговых ресурсов, начиная с 18 июля это уже десятая атака на логистические терминалы компании на территории России. Накануне, 30 июля, масштабные пожары после атак произошли на складах Wildberries в Пензе и Сарапуле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Логистический комплекс Wildberries горит после атаки в Удмуртии. ВИДЕО

Удар по НПЗ

Мониторинговые паблики также сообщили, что под ударом вновь оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка".

Официального подтверждения этой информации со стороны украинского командования на момент публикации не было.

"Лукойл-Волгограднафтопереработка" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Его проектная мощность первичной переработки составляет около 15,7 млн тонн нефти в год.

Завод выпускает широкий спектр нефтепродуктов, в частности:

  • автомобильный бензин;
  • дизельное топливо;
  • авиационное топливо;
  • мазут;
  • битум;
  • сжиженные углеводородные газы;
  • прочие продукты глубокой переработки нефти.

Предприятие перерабатывает западносибирскую и нижневолжскую нефть, поступающую по трубопроводу Самара-Тихорецк.

Из-за атаки ограничили работу аэропортов

По данным мониторинговых ресурсов, из-за угрозы ударов беспилотников была временно приостановлена работа 12 российских аэропортов. Речь идет об аэропортах Краснодара, Калуги, Саратова, Пензы, Самары, Волгограда, Ульяновска, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска и Махачкалы.

Кроме того, аэропорт Нижнего Новгорода, по сообщениям, осуществлял прием и отправку рейсов только после согласования с соответствующими органами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия удара по складу Wildberries в российской Удмуртии. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

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Волгоград (90) НПЗ (623) склад (180)
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Топ комментарии
+13
Надіюся - родичам видно добре... Хоч Волгоград і розтягнутий, вздовж Волги, на 140 км, і я не знаю, в якому саме районі, вони живуть, але думаю, що хмару диму видно по всьому Волгограду... До початку "повномасштабки" казав їм : "Полізете - буде "м'ясорубка"...". Так вони хмикали : "Да что там вашей армии? Раздавят, за несколько дней..."
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31.07.2026 07:11 Ответить
+7
И вновь утро начинается с ВБ и НПЗ
Это просто праздник какой-то (с)
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31.07.2026 07:12 Ответить
+7
Ніч яка місячна
Зоряна, ясная
Видно, хоч голки збирай!
Скиглять рашисти
Бо щось у них сталося...
Краще б всі здохли нехай!
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31.07.2026 07:14 Ответить

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