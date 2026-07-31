Дроны атаковали Волгоград: под ударом могли оказаться Wildberries и НПЗ "Лукойла". ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 31 июля в результате атаки беспилотников в Волгограде прогремели взрывы. Возникли пожары в складских помещениях в Дзержинском районе города и на предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки зафиксированы возгорания на складских объектах и промышленном предприятии. Названия предприятий он не уточнил.

При этом Telegram-каналы отмечают, что весной прошлого года в Дзержинском районе города начал работу крупный логистический центр Wildberries площадью около 44 тысяч квадратных метров.

По информации украинских мониторинговых ресурсов, начиная с 18 июля это уже десятая атака на логистические терминалы компании на территории России. Накануне, 30 июля, масштабные пожары после атак произошли на складах Wildberries в Пензе и Сарапуле.

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Удар по НПЗ

Мониторинговые паблики также сообщили, что под ударом вновь оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка".

Официального подтверждения этой информации со стороны украинского командования на момент публикации не было.

"Лукойл-Волгограднафтопереработка" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Его проектная мощность первичной переработки составляет около 15,7 млн тонн нефти в год.

Завод выпускает широкий спектр нефтепродуктов, в частности:

автомобильный бензин;

дизельное топливо;

авиационное топливо;

мазут;

битум;

сжиженные углеводородные газы;

прочие продукты глубокой переработки нефти.

Предприятие перерабатывает западносибирскую и нижневолжскую нефть, поступающую по трубопроводу Самара-Тихорецк.

Из-за атаки ограничили работу аэропортов

По данным мониторинговых ресурсов, из-за угрозы ударов беспилотников была временно приостановлена работа 12 российских аэропортов. Речь идет об аэропортах Краснодара, Калуги, Саратова, Пензы, Самары, Волгограда, Ульяновска, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска и Махачкалы.

Кроме того, аэропорт Нижнего Новгорода, по сообщениям, осуществлял прием и отправку рейсов только после согласования с соответствующими органами.

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