Дроны атаковали Волгоград: под ударом могли оказаться Wildberries и НПЗ "Лукойла". ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 31 июля в результате атаки беспилотников в Волгограде прогремели взрывы. Возникли пожары в складских помещениях в Дзержинском районе города и на предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки зафиксированы возгорания на складских объектах и промышленном предприятии. Названия предприятий он не уточнил.
При этом Telegram-каналы отмечают, что весной прошлого года в Дзержинском районе города начал работу крупный логистический центр Wildberries площадью около 44 тысяч квадратных метров.
По информации украинских мониторинговых ресурсов, начиная с 18 июля это уже десятая атака на логистические терминалы компании на территории России. Накануне, 30 июля, масштабные пожары после атак произошли на складах Wildberries в Пензе и Сарапуле.
Удар по НПЗ
Мониторинговые паблики также сообщили, что под ударом вновь оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка".
Официального подтверждения этой информации со стороны украинского командования на момент публикации не было.
"Лукойл-Волгограднафтопереработка" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Его проектная мощность первичной переработки составляет около 15,7 млн тонн нефти в год.
Завод выпускает широкий спектр нефтепродуктов, в частности:
- автомобильный бензин;
- дизельное топливо;
- авиационное топливо;
- мазут;
- битум;
- сжиженные углеводородные газы;
- прочие продукты глубокой переработки нефти.
Предприятие перерабатывает западносибирскую и нижневолжскую нефть, поступающую по трубопроводу Самара-Тихорецк.
Из-за атаки ограничили работу аэропортов
По данным мониторинговых ресурсов, из-за угрозы ударов беспилотников была временно приостановлена работа 12 российских аэропортов. Речь идет об аэропортах Краснодара, Калуги, Саратова, Пензы, Самары, Волгограда, Ульяновска, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска и Махачкалы.
Кроме того, аэропорт Нижнего Новгорода, по сообщениям, осуществлял прием и отправку рейсов только после согласования с соответствующими органами.
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