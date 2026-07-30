Логистический комплекс Wildberries горит после атаки в Удмуртии

Логистический комплекс Wildberries подвергся нападению, он горит в Сарапуле в Удмуртии (РФ).

Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Russ & Wildberries (RWB), сообщает Цензор.НЕТ.

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Что уже известно?

"В связи с объявленной воздушной тревогой на логистическом объекте компании в Сарапуле проведена эвакуация. В результате атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возник пожар. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет", — заверили в компании.

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Ранее об угрозе атаки БПЛА в регионе сообщила и.о. главы Удмуртии Ольга Абрамова.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны атаковали комплекс Wildberries в Пензе и порт в Тамани: возникли пожары.

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