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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Логистический комплекс Wildberries горит после атаки в Удмуртии

Логистический комплекс Wildberries подвергся нападению, он горит в Сарапуле в Удмуртии (РФ).

Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Russ & Wildberries (RWB), сообщает Цензор.НЕТ.

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Что уже известно?

"В связи с объявленной воздушной тревогой на логистическом объекте компании в Сарапуле проведена эвакуация. В результате атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возник пожар. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет", — заверили в компании.

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Ранее об угрозе атаки БПЛА в регионе сообщила и.о. главы Удмуртии Ольга Абрамова.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны атаковали комплекс Wildberries в Пензе и порт в Тамани: возникли пожары.

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Топ комментарии
+6
Великий густий дим де нема нафтобази чи нпз - це горить вілдберріз
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30.07.2026 08:56 Ответить
+3
Походу кабзда дитичім пляшечкам тієї азіатки, хоча я в сортах удмуртського гівна не розбираюсь, косоокі ***** блд
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30.07.2026 08:59 Ответить
+2
якби пару дронів влучили у величезну військову частину,як це вплине на хід війни,чи економіку-ніяк,бо коли повітряна тривога,то солдати ховаються в бомбосховищах,а от згорівші вайлдберіси,нпз приносять потроху ефект
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30.07.2026 09:46 Ответить

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