Логістичний комплекс Wildberries горить після атаки в Удмуртії. ВIДЕО

Логістичний комплекс Wildberries атаковано, він горить у Сарапулі в Удмуртії (РФ).

Про це повідомили в пресслужбі об'єднаної компанії Russ & Wildberries (RWB), інформує Цензор.НЕТ.

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Що вже відомо?

"У зв’язку з оголошеною повітряною тривогою на логістичному об’єкті компанії в Сарапулі проведено евакуацію. Унаслідок атаки на логістичному об’єкті компанії в Сарапулі виникла пожежа. На місці працюють пожежні розрахунки. Попередньо, постраждалих немає", - запевнили в компанії.

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Раніше про загрозу атаки БПЛА в регіоні повідомила т.в.о. глави Удмуртії Ольга Абрамова.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони атакували комплекс Wildberries у Пензі та порт у Тамані: виникли пожежі.

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