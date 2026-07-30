Логістичний комплекс Wildberries горить після атаки в Удмуртії. ВIДЕО
Логістичний комплекс Wildberries атаковано, він горить у Сарапулі в Удмуртії (РФ).
Про це повідомили в пресслужбі об'єднаної компанії Russ & Wildberries (RWB), інформує Цензор.НЕТ.
Що вже відомо?
"У зв’язку з оголошеною повітряною тривогою на логістичному об’єкті компанії в Сарапулі проведено евакуацію. Унаслідок атаки на логістичному об’єкті компанії в Сарапулі виникла пожежа. На місці працюють пожежні розрахунки. Попередньо, постраждалих немає", - запевнили в компанії.
Раніше про загрозу атаки БПЛА в регіоні повідомила т.в.о. глави Удмуртії Ольга Абрамова.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що дрони атакували комплекс Wildberries у Пензі та порт у Тамані: виникли пожежі.
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